Hiếu Thứ Hai khóc vì tình bạn trong 'Anh trai say hi'

Rapper Hiếu Thứ Hai khóc khi bạn thân Negav nói biết ơn cách anh nâng đỡ các thành viên khác trong nhóm, ở show "Anh trai say hi".

Sau tiết mục Kim phút kim giờ trong tập 11 (phát tối 24/8), Hiếu Thứ Hai, Negav, Hurrykng, nghẹn ngào khi nói về tình bạn. Ngoài đời, họ là thành viên thuộc Gerdnang (nói lái từ Nerdgang - Những chàng trai mọt sách), nhóm rapper trẻ thành lập từ năm 2018. Sau cuộc thi King of Rap 2020, tên tuổi Hiếu Thứ Hai vụt sáng, biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn, trong khi các thành viên còn lại chưa được chú ý nhiều.

Trích tiết mục "Kim phút kim giờ" trong "Anh trai say hi"

Negav nói biết ơn bạn thân bởi ở nhiều đêm nhạc, anh đề nghị trình diễn chung với Gerdnang, giúp nhóm được đông đảo khán giả biết đến. Mỗi khi đi hát, dù không có các thành viên bên cạnh, Hiếu Thứ Hai vẫn nhắc tên họ một cách trân trọng. Rapper tham gia Anh trai say hi một phần vì muốn chung chương trình, tạo điều kiện cho các cộng sự. "Tôi trân trọng điều đó", Negav nói.

MC Trấn Thành nhiều lần lau nước mắt khi nghe các thành viên chia sẻ. Anh cho biết cảm động trước cách các nghệ sĩ giúp nhau để tỏa sáng, dưới sự dẫn dắt của Hiếu Thứ Hai. "Điều tôi thích nhất ở Hiếu là sự trượng nghĩa, chia sẻ hào quang với mọi người. Đó sẽ là điều quý báu trong cuộc đời nghệ sĩ của Hiếu", anh nói.

Trấn Thành khóc vì tình bạn trong 'Anh trai say hi'

Hiếu Thứ Hai (nghệ danh HIEUTHUHAI) tên thật là Trần Minh Hiếu, 25 tuổi. Anh cho biết thời đi học, trong lớp có hai người tên là Hiếu, anh học kém hơn bạn còn lại nên tự gọi mình là "Hiếu thứ hai". Khi đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Kinh tế TP HCM, anh tham gia King of Rap, vào top 8, giành giải Thí sinh được yêu thích nhất. Ngoài các dự án âm nhạc, anh hút nhiều fan khi xuất hiện trong show thực tế về du lịch trải nghiệm - 2 ngày 1 đêm.

Trong tập 11, nhóm thí sinh thể hiện ca khúc của tác giả DC Tâm, nói về nuối tiếc khi đánh mất tình yêu. Nhóm trưởng Hurrykng cho biết gặp khó khi đa số thành viên là rapper, không có lợi thế hát ballad. Họ quyết định mỗi người đảm nhận một phân đoạn. Negav mở màn với phần rap, Hurrykng thể hiện điệp khúc và bridge (đoạn nối), Isaac xuất hiện ở cuối tiết mục. Điểm nhấn của phần trình diễn là khi Hoa hậu Tiểu Vy xuất hiện trong tạo hình cô dâu, khép lại với màn hòa giọng từ năm "anh trai".

Năm thành viên trong nhóm đều được đi tiếp vào vòng chung kết. Các thí sinh Ali Hoàng Dương, Hùng Huỳnh, Quang Trung, Wean bị loại khi nhận số điểm thấp nhất. Ở vòng tiếp theo, 16 ca sĩ sẽ trình diễn 16 tiết mục solo cùng bốn bài hát nhóm.

Show Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show dự kiến có hơn 50 ca khúc mới, do JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định.

Nhiều tập đạt hàng triệu lượt xem trên các nền tảng, loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. Chương trình được ra mắt sau thành công của nhiều show thực tế về âm nhạc, trong đó có Chị đẹp đạp gió rẽ sóng - cuộc thi dành cho các giọng ca nữ, phát sóng năm 2023.

