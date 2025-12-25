Hiệu phó bắt học sinh quét sân giữa trời nắng bị kỷ luật

Gia LaiThầy hiệu phó THCS Ân Thạnh bị kỷ luật khiển trách sau khi bắt học trò quét sân trường giữa trưa nắng.

Ngày 25/12, ông Nguyễn Hoài Nguyên, Chủ tịch UBND xã Vạn Đức cho biết thầy giáo này bị nhà trường kỷ luật do vi phạm các quy định nội bộ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là hình thức nhẹ nhất đối với viên chức, gồm: Khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc.

Theo xác minh của xã, khoảng 13h50 hôm 2/10, hiệu phó bất ngờ yêu cầu giáo viên lớp 8A3 và 9A1 dừng dạy, cho các em ra sân dọn vệ sinh với lý do khu vực trực nhật của hai lớp còn rác, lá cây. Giáo viên phải dạy bù vào tiết 5, sáng 6/10.

Trong khi đó, học sinh 8A3 đã don sạch sân trường vào buổi sáng, còn lớp 9A1 được phân công phụ trách việc khác, không có nhiệm vụ quét sân trường.

Chính quyền kết luận hiệu phó đã vi phạm quy định của nhà trường về thời gian lao động của học sinh; vi phạm quy chế dạy học; có hành vi lạm quyền; thiếu chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Trường THCS Ân Thạnh. Ảnh: Ngọc Oanh

Trần Hóa