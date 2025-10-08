Hiếu Nguyễn: 'Tôi từng mất vai vì quá thẳng tính'

Hiếu Nguyễn - diễn viên "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không" - tự nhận tính cách thẳng thắn khiến anh từng bị đồng nghiệp hiểu nhầm, mất vai diễn.

Hiếu Nguyễn trở lại đóng phim, gây chú ý qua vai Trung tá Trần Thành trong Mưa đỏ và cơ trưởng ở Tử chiến trên không. Dịp này, anh nói về chặng đường làm nghề, cuộc sống ở tuổi 35.

- Cảm xúc của khi các phim gần đây có mình tham gia đều thu hút sự quan tâm lớn của công chúng?

- Trong các chuyến cinetour, thấy khán giả xếp hàng dài mua vé, tôi xúc động. Khi biết tin các tác phẩm đạt cột mốc về doanh thu, tôi choáng bởi lần đầu tham gia phim tạo hiệu ứng lớn.

Các vai diễn đặt ra thử thách lớn cho tôi sau 13 năm làm nghề. Chẳng hạn, để khắc họa người chỉ huy giữa mất mát nhưng vẫn toát lên tinh thần bi tráng, tôi phải diễn làm sao cho chân thật nhất, sẵn sàng nhịn đói nhiều ngày, giảm cân để hình tượng đúng với thực tế. Tôi từng có một tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ, học các kỹ năng quân sự, sinh hoạt như một người lính thực thụ. Các trải nghiệm không chỉ giúp tôi hóa thân tốt hơn, mà còn là hành trang để ứng biến trong nhiều tình huống của cuộc sống.

Nhờ đó, tôi trưởng thành, chuyên nghiệp, kỷ luật hơn trong tác phong lẫn tinh thần làm việc tập thể. Trước đây, tôi khó chấp nhận thay đổi đột ngột trong quá trình làm việc. Qua các dự án gần đây, tôi thấu hiểu áp lực của đạo diễn, êkíp.

- Anh nhận lại điều gì lớn nhất sau thành công của các dự án?

- Trước đây tôi khá khô khan. Có lúc tôi ngồi một mình, đối diện nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai. Tôi thường tự tìm cách xoa dịu, thậm chí nói dối chính mình để vượt qua. Nhưng gần đây, tôi tự thấy sống tình cảm hơn nhờ các trải nghiệm, kỷ niệm lúc đóng phim. Tôi nhớ mãi lần sinh nhật bất ngờ trong quân ngũ khi tập dượt chuẩn bị cho Mưa đỏ. Mọi người tặng chiếc bánh đơn sơ, rồi cùng nhau quây quần bên mâm cơm tập thể, đơn giản mà rất xúc động.

Tôi còn có nhiều sự yêu thương của khán giả - điều mà trước đó ít khi để ý hoặc chưa cảm nhận sâu sắc. Khi chứng kiến khoảnh khắc có người đợi suốt nhiều tiếng chỉ để tặng "chú Trần Thành" bó hoa, chiếc khăn len hay tấm thiệp, tôi lặng người. Hiện tôi tập thói quen dùng mạng xã hội nhiều hơn, tham gia các buổi livestream để trò chuyện cùng fan.

Tôi là người ngay thẳng, khó che giấu hay tạo cho mình vỏ bọc. Có lúc tôi cũng muốn mềm mỏng, khéo léo hơn, nhưng bên trong lại không cho phép. Do đó, tôi chọn bộc lộ tích cách thật thay vì cố trở thành một hình mẫu để làm hài lòng người khác. Tôi hiểu điều đó đôi khi khiến mình đánh mất đi cơ hội phát triển, thậm chí từng vuột các vai diễn hay.

Tôi bước vào nghề từ con số 0, không ai dẫn dắt, gia đình cũng không muốn tôi theo nghệ thuật. Trên chặng đường vừa qua, tôi từng bước nỗ lực để tạo niềm tin với nhà sản xuất, đạo diễn và khán giả. Ban đầu, tôi có thể khiến người khác thấy xa cách, thậm chí khó gần. Tuy nhiên, tôi tin việc giữ sự chân thật là cách tốt nhất để thuyết phục người khác về lâu dài. Mỗi ngày, chỉ cần bớt đi một chút phức tạp, sống đơn giản hơn, tôi tin sẽ hạnh phúc.

- Anh đang tìm kiếm điều gì với nghề?

- Trước khi trở lại, tôi chững trong nghề diễn khoảng ba năm. Tôi dành thời gian đó để học hỏi thêm về nghề, tìm hiểu kinh doanh, và quan trọng nhất là tự hỏi mình thật sự yêu, tâm huyết với điều gì. Tôi muốn có nền tảng vững chắc để hành động đúng đắn, thay vì vội vàng.

Sau 13 năm, năng lượng, tình yêu nghề trong tôi vẫn nguyên vẹn. Tôi chỉ chờ một khoảnh khắc để bùng nổ, và may mắn các cơ hội đến liên tục.

Tôi ít khi nghĩ đến việc làm sao để gây chú ý. Điều tôi quan tâm là làm sao có những vai diễn ấn tượng, hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Tôi hiểu bản thân vẫn còn thiếu sót hoặc đôi khi góc nhìn giữa tôi và nhà sản xuất chưa gặp nhau. Tuy nhiên, tôi không lo lắng. Có thể chính sự chậm rãi đó lại tạo nên một sự tò mò để khán giả chờ đợi. Với tôi, quan trọng nhất là giữ được nội lực, tinh thần hợp tác và sự tập trung cao độ để cùng nhau tạo ra sản phẩm chất lượng. Còn chuyện danh tiếng, đến lúc nào thì tôi đón nhận.

- Bạn gái ủng hộ anh làm nghề ra sao?

- Từ trước đến nay, tôi rất ít khi nói về chuyện tình cảm trước truyền thông hay công chúng. Tôi quyết định công khai mối quan hệ hồi đầu năm bởi trân trọng mối quan hệ hiện tại. Chúng tôi yêu xa và tôn trọng công việc của nhau. Cả hai vun vén mối quan hệ bằng cách tạo niềm tin cho nhau, không chỉ bằng lời nói, mà còn ở hành động.

Với tôi, tình cảm là điều rất quý giá nên luôn muốn giữ lại sự riêng tư nhất định. Ông bà ta có câu: "Nói trước bước không qua". Khi nào mọi thứ đủ chín muồi và tốt đẹp, tôi sẽ chia sẻ các kế hoạch cụ thể hơn với khán giả.

Trong tình yêu, tôi coi sự chủ động là quan trọng nhất. Nếu bản thân sống tốt sẽ lan tỏa sự tích cực đến người mình yêu, gia đình và người xung quanh. Hạnh phúc riêng chắc chắn giúp tôi thăng hoa hơn trong công việc.

- Anh nghĩ gì về chuyện lập gia đình ở tuổi 35?

- Là đàn ông, tôi nghĩ điều quan trọng nhất là trách nhiệm và cần chuẩn bị vững vàng về mọi mặt, kể cả tài chính trước khi nghĩ đến chuyện bước vào cuộc sống hôn nhân. Tôi không coi việc lập gia đình là gánh nặng, nhưng đó chắc chắn là một vai trò lớn, đòi hỏi sự thấu hiểu và sẵn sàng. Tôi cố gắng làm việc không chỉ cho bản thân, mà còn để làm chỗ dựa cho vợ con sau này.

Gần đây, sau khi cùng xem Mưa đỏ, tôi và bố thấu hiểu nhau hơn. Trước đây, hai bố con chỉ nói dăm ba câu là hết câu chuyện. Sau khi xem phim, bố nhắn cho tôi một tin: "Làm tốt lắm con trai". Đọc xong, tôi rưng rưng.

Tôi vẫn quan sát, học hỏi từ bạn bè. Chẳng hạn, tôi rất ngưỡng mộ gia đình của một người bạn, họ không quá giàu nhưng mọi người gắn kết, có sự gần gũi. Họ coi trọng không gian riêng của nhau, để mọi thứ phát triển tự nhiên thay vì áp đặt, như trong chuyện giáo dục con cái. Khi nhìn vào, tôi thầm mong đến một ngày mình cũng có một gia đình như vậy.

- Anh cân bằng công việc và giữ sức khỏe tinh thần ra sao?

- Thay vì để nỗi sợ chi phối hoặc lấn át, tôi chọn cách cân bằng giữa sức khỏe tinh thần và thể chất. Với tôi, điều quan trọng đầu tiên là giấc ngủ. Sau khoảng thời gian miệt mài ở phim trường, nếu được ngủ sâu, tôi sẽ sớm lấy lại năng lượng.

Tôi chú trọng chế độ ăn uống, ưu tiên các loại thịt trắng như gà, cá, hải sản, thêm nước ép và rau quả để thanh lọc cơ thể. Mỗi ngày, dù bận mấy, tôi cũng dành ít nhất 15 phút cho hoạt động thể chất như chạy bộ, hít đất, gym.

Ngoài ra, tôi rất chú ý đến môi trường sống xung quanh. Việc gặp gỡ những người tích cực sẽ giúp có năng lượng hơn. Ngược lại, nếu nhận ra ai đó đang bị tiêu cực, không biết cách kiểm soát, tôi sẽ hạn chế tiếp xúc.

Hiếu Nguyễn, 35 tuổi, quê Hưng Yên (Thái Bình cũ), từng được chú ý khi đóng cặp đàn chị Trương Ngọc Ánh trong phim Hương Ga và góp mặt ở nhiều dự án như Găng tay đỏ, 11 niềm hy vọng, Vô diện sát nhân, Thạch Sanh, Ám ảnh, Bộ ba rắc rối, Chiến dịch chống ế 2. Năm 2023, anh là host show thực tế Miss Earth Vietnam.

