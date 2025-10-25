Hiểu đúng thực phẩm chức năng để chăm sóc sức khỏe chủ động

Để chăm sóc sức khỏe hiệu quả, người dân cần hiểu đúng thực phẩm chức năng và chọn nơi bán uy tín, có thể truy xuất nguồn gốc.

Nhận thức của người Việt về chăm sóc sức khỏe đang chuyển dịch rõ rệt, từ tâm lý "có bệnh mới chữa" sang chủ động phòng ngừa và duy trì thể trạng tốt. Nhiều người tích cực tìm kiếm giải pháp nâng cao thể chất, trong đó nhu cầu dùng thực phẩm chức năng, vitamin và sản phẩm tăng cường miễn dịch ngày càng tăng.

Thấu hiểu xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động, Long Châu phối hợp báo Dân Trí tổ chức tọa đàm trực tuyến "Thực phẩm chức năng - Hiểu đúng để dùng đúng", ngày 21/10. PGS.TS Nguyễn Tuấn Dũng - nguyên Trưởng bộ môn Dược lâm sàng, Đại học Y Dược TP HCM, cố vấn chuyên môn hệ thống nhà thuốc Long Châu và bác sĩ CKII Đào Trọng Thành - Phó trưởng khoa Khám bệnh B, Bệnh viện Hữu Nghị chia sẻ nhiều thông tin quan trọng.

Theo PGS.TS Nguyễn Tuấn Dũng, thực phẩm chức năng là dòng được bổ sung thêm vào chế độ ăn uống hàng ngày nhằm duy trì, tăng cường, cải thiện các chức năng trong cơ thể. Loạt sản phẩm này chứa chất có lợi cho sức khỏe như vitamin, khoáng chất, axit amin, axit béo, enzyme, các loại men hoặc lợi khuẩn (probiotic và prebiotic).

Ông đánh giá thực phẩm chức năng có tác dụng chăm sóc cơ thể toàn diện từ trong ra ngoài - não bộ, tim mạch, gan thận, xương khớp lẫn làn da... Nếu dùng đúng loại, đúng thời điểm và liều lượng, cá nhân có thể phòng ngừa bệnh tật, duy trì sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đồng tình quan điểm trên, bác sĩ CKII Đào Trọng Thành chỉ ra trong chiến lược chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thực phẩm chức năng có thể dự phòng bệnh mãn tính, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Theo ông, có thể xem thực phẩm chức năng là dạng trung gian giữa thực phẩm thông thường và thuốc điều trị. Dù không trực tiếp chữa bệnh, chúng bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ quá trình sinh lý và chuyển hóa của cơ thể. Trong thực tế điều trị, nhiều trường hợp dùng đúng cách cho thấy hiệu quả hỗ trợ tích cực.

"Tuy nhiên, cần nhấn mạnh thực phẩm chức năng chỉ có vai trò hỗ trợ, không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Cần chọn đúng loại, đúng liều, nguồn gốc rõ ràng và được bác sĩ chuyên môn, dược sĩ hướng dẫn", ông Đào Trọng Thành nói.

PGS.TS Nguyễn Tuấn Dũng (giữa) và bác sĩ CKII Đào Trọng Thành (phải) nhấn mạnh dùng thực phẩm chức năng đúng cách có thể phòng ngừa bệnh tật, cải thiện thể trạng, tối ưu hiệu quả điều trị và giảm chi phí y tế. Đây là một phần quan trọng của mô hình y học dự phòng hiện đại nhưng cần hiểu đúng, quản lý chặt và sử dụng có cơ sở khoa học. Ảnh: LC

Trước tình trạng nhiều người dùng thuốc, thực phẩm chức năng theo lời khuyên thiếu cơ sở khoa học hoặc tin tưởng người nổi tiếng, bác sĩ CKII Đào Trọng Thành khuyến cáo cần thận trọng mọi thông tin trên mạng, dùng "vô tội vạ" dễ khiến bệnh diễn tiến nặng hơn, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Bác sĩ khuyến cáo chỉ nên dùng sản phẩm rõ nguồn gốc, được Cục Quản lý Dược hoặc Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp phép. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước khi dùng thuốc, thực phẩm chức năng. Ông lý giải loại uy tín không cần "thần thánh hóa" công dụng; dòng an toàn sẽ không bán tràn lan; sản phẩm đáng tin cậy phải có chứng nhận, rõ xuất xứ.

Người dân mua thuốc, thực phẩm chức năng tại hệ thống Long Châu. Ảnh: LC

PGS.TS Nguyễn Tuấn Dũng cũng nêu một thực tế: người mua thường nhầm, còn người bán không bao giờ "nhầm". Họ biết rõ mình đang kinh doanh gì, vấn đề là người tiêu dùng phải biết cách chọn nơi uy tín để bảo vệ chính mình.

Theo bác sĩ, trước hết cần chọn cơ sở rõ nguồn gốc, được cơ quan chức năng cấp phép. Nguyên tắc đơn giản: nếu bán dạo, bày hàng bên lề đường, khi có vấn đề xảy ra, họ sẽ lập tức biến mất. Còn nơi đầu tư nghiêm túc, có địa chỉ, thương hiệu và được cấp phép hoạt động... sẽ không đánh đổi cả sự nghiệp chỉ vì một chai thuốc hay một hộp thực phẩm chức năng.

Hiện một số hệ thống nhà thuốc lớn tại Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp dược uy tín, ứng dụng công nghệ nhận diện nguồn gốc nhằm giúp người dân chủ động chọn sản phẩm lành tính.

Tại nhà thuốc Long Châu, người mua có thể quét mã QR trên bao bì để kiểm tra xuất xứ, đơn vị sản xuất, hạn dùng và mã công bố hợp pháp. Họ cũng dễ dàng tra cứu giấy tiếp nhận đăng ký, bản công bố thực phẩm chức năng trên hóa đơn mua hàng, website hay ứng dụng nhà thuốc.

Khách hàng có thể tra cứu mọi thông tin sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Ảnh: LC

Hưởng ứng chủ trương phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng của Chính phủ, Long Châu hợp tác chiến lược với Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia (Bộ Y tế) nhằm kiểm soát toàn bộ dược phẩm, thực phẩm chức năng.

Cụ thể, doanh nghiệp triển khai quy trình "kiểm tra kép" gồm: rà soát hồ sơ, giấy tờ theo quy định pháp luật, kiểm định thực tế chất lượng sản phẩm thường xuyên tại nhà thuốc lẫn nhà cung cấp trước khi đến tay người tiêu dùng.

"Hoạt động trên thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc minh bạch hóa chuỗi cung ứng, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng và đặt sức khỏe người dân làm trọng tâm", đại diện Long Châu nói thêm.

Phú Cát