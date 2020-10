Hiệp sĩ SBC bị trộm đạp ngã, tử vong

Đồng NaiAnh Cao Võ Minh Quang, 27 tuổi, cùng thành viên Đội hiệp sĩ SBC Biên Hòa đuổi theo tên trộm đến tỉnh Bình Dương thì bị hắn đạp ngã xe, tử vong.

Lang Văn Lăng (29 tuổi, quê Nghệ An) - nghi can trộm xe máy, thừa nhận với Công an Đồng Nai về hành vi vi đạp ngã xe anh Quang nhằm trốn thoát, ngày 16/10.

Bà Vy Vũ Hồng Thảo, Phó giám đốc sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, trao bằng khen của Chủ tịch tỉnh cho gia đình anh Quang, tối 15/10. Ảnh: Thái Hà.

Theo điều tra, tối 14/10, Lang Văn Lăng đột nhập vào dãy trọ phường Tam Phước, TP Biên Hòa, bẻ khóa lấy xe máy của anh Chương.

Nạn nhân gọi điện nhờ Đội hiệp sĩ SBC TP Biên Hòa tìm kẻ trộm theo định vị gắn trên xe. Anh Quang và một số thành viên chạy theo dấu hiệu chiếc xe trên quốc lộ 51, qua cầu Đồng Nai về Bình Dương.

Khoảng 21h, phát hiện Lăng đang ở khu vực đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nhóm "hiệp sĩ" truy đuổi. Đến đường bờ kênh thuộc phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, anh Quang chạy vượt lên nhưng bị Lăng đạp xe, ngã bất tỉnh. Tên trộm chạy thêm 60 m cũng ngã, vứt xe nhảy xuống kênh, bị các hiệp sĩ khác bắt giao cho công an.

Anh Quang được đưa vào bệnh viện ở Bình Dương, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) nhưng tử vong do chết não.

Anh Quang mới kết hôn, vợ đang có thai 4 tháng, sống cùng cha mẹ tại phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa. Thường ngày anh ở nhà phụ vợ buôn bán nhỏ và tham gia Đội SBC của địa phương.

Tối 15/10, bà Vy Vũ Hồng Thảo, Phó giám đốc sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, thay mặt lãnh đạo tỉnh đến chia sẻ mất mát với gia đình anh Quang, đồng thời tặng bằng khen, biểu dương tinh thần dũng cảm bắt tội phạm của các hiệp sĩ.

Phước Tuấn