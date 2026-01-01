Hiệp sĩ đường phố Nguyễn Thanh Hải bị bắt

TP HCMNguyễn Thanh Hải, 54 tuổi, từng được gọi là Hiệp sĩ đường phố, bị cáo buộc cùng đồng dàn dựng cảnh giải cứu người Việt ở Campuchia, để chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng.

Ngày 1/1, ông Hải cùng 40 người khác bị Công an TP HCM bắt để điều tra về 5 tội danh, trong đó có Cưỡng đoạt tài sản và Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép.

Nguyễn Thanh Hải trong một video gần đây. Ảnh: youtube nhân vật

Theo cơ quan điều tra, đây là đường dây tội phạm xuyên quốc gia với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng danh nghĩa "giải cứu" người lao động bị lừa bán sang Campuchia để trục lợi.

Nguyễn Thanh Hải được xác định là kẻ cầm đầu, xây dựng vỏ bọc "hiệp sĩ cứu người" trên mạng xã hội. Thông qua các tài khoản có lượng người theo dõi lớn, Hải thường xuyên đăng tải video, bài viết khẳng định hoạt động giải cứu là "miễn phí, không nhận tiền" nhằm tạo uy tín. Nhóm này thậm chí còn bố trí người quay phim, dàn dựng nội dung phỏng vấn nạn nhân để thu hút sự chú ý của cộng đồng.

Tuy nhiên, PC02 xác định bản chất hoạt động của nhóm Hải hoàn toàn trái ngược với quảng cáo. Khi thân nhân người bị nạn liên hệ nhờ giúp đỡ, Hải ra điều kiện phải chuyển tiền mới tiến hành giải cứu.

Sau khi nhận được "đơn hàng", Hải móc nối với các đầu mối tại Campuchia để đưa nạn nhân ra khỏi các khu lừa đảo. Nhóm này cấu kết nâng khống số tiền chuộc, yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Tiền thu được, Hải dùng một phần trả cho phía Campuchia, phần còn lại chia nhau hưởng lợi. Cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2023 đến nay, nhóm của Hải đã cưỡng đoạt tài sản của 120 người với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Thanh Hải bỏ túi hơn 2,2 tỷ đồng.

Không chỉ chiếm đoạt tài sản, quy trình đưa người về Việt Nam của nhóm này cũng vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Các nạn nhân được đưa qua biên giới bằng đường tiểu ngạch, đường mòn lối mở, không làm thủ tục xuất nhập cảnh và không có giấy tờ hợp pháp.

Mở rộng điều tra, PC02 TP HCM phối hợp cùng C02 (Bộ Công an) và lực lượng chức năng Campuchia phát hiện thêm nhiều nhánh tội phạm liên quan. Trong đó có nhóm do Lê Văn Thành cầm đầu, chuyên dụ dỗ người lao động sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo và nhóm của Huỳnh Cao Cường - một "hiệp sĩ" tự xưng khác.

Tương tự Hải, Huỳnh Cao Cường lập kênh TikTok và Facebook để đăng video dàn dựng cảnh giải cứu kịch tính. Khi gia đình nạn nhân liên hệ, Cường báo giá chuộc cao hơn thực tế hàng trăm triệu đồng để ăn chặn. Ví dụ, nếu phía Campuchia yêu cầu 185-240 triệu đồng, Cường sẽ báo giá 280-400 triệu đồng. Nhóm Cường đã thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ.

Đến nay, chuyên án đã giải cứu thành công 38 nạn nhân đưa về Việt Nam an toàn. Cơ quan chức năng cũng thu giữ 19 máy tính, 35 điện thoại di động và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cảnh giác trước các lời mời chào "việc nhẹ lương cao" ở nước ngoài và cẩn trọng khi tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nhóm tự phát trên mạng xã hội.

Quốc Thắng