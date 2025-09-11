Hiệp hội Golf Việt Nam hợp tác Tập đoàn 54 xây dựng chiến lược quốc gia

Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) và Tập đoàn 54 ký kết hợp tác đồng triển khai chiến lược Golf Quốc gia, phát triển nhân lực, công nghệ, hỗ trợ VĐV, ngày 9/9.

Theo VGA, hợp tác lần này nối tiếp các chương trình phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia và Cục Thể dục Thể thao nhằm đưa golf thành sản phẩm du lịch trọng điểm. Lãnh đạo hiệp hội nhận định đây là thời điểm thuận lợi để định hình bản sắc riêng cho golf Việt Nam và khai thác thế mạnh cảnh quan, dịch vụ.

Báo cáo Global Golf Participation 2024 của The R&A công bố tháng 6 cho thấy Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có tốc độ tăng trưởng golfer đăng ký nhanh nhất, tăng 279% so với 2023. Tỷ lệ nữ giới tham gia đạt 26%, cao trong nhóm toàn cầu. Cả nước hiện có hơn 90 sân golf 18 hố đang hoạt động, dự kiến đạt 200 sân vào năm 2030. Theo Cục Du lịch Quốc gia, du lịch golf mang lại 600 triệu USD năm 2022, dự kiến vượt 1 tỷ USD năm 2025, chiếm khoảng 8–10% doanh thu du lịch.

VGA và Công ty 54 ký kết hợp tác ngày 9/9. Ảnh: Công ty 54

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó chủ tịch VGA, cho rằng để tận dụng tiềm năng và duy trì đà tăng trưởng, ngành golf cần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ. "Việt Nam đã có những sân golf lọt top 100 thế giới. Sự đồng hành của 54 sẽ mở ra lộ trình phát triển đột phá", bà nói.

Ông Jed Moore, Tổng giám đốc Tập đoàn 54, đánh giá Việt Nam đang trên quỹ đạo tăng trưởng mạnh cả về số lượng golfer, du khách và dự án sân golf mới. "Chúng tôi hợp tác để triển khai chiến lược golf quốc gia, tạo tác động về kinh tế, xã hội và môi trường. Ưu tiên trước mắt là khung chiến lược phát triển phong trào cơ sở, đào tạo lực lượng lao động, ứng dụng công nghệ và hỗ trợ đào tạo vận động viên đỉnh cao", ông nói.

Chiến lược mới cũng hướng đến các mô hình trải nghiệm golf cơ bản tại đô thị, phát triển bền vững và tăng liên kết với hệ sinh thái du lịch. Toàn ngành sẽ được thống nhất dưới một định hướng chung mang tên "Golf in Vietnam".

Thông tin hợp tác được công bố trong khuôn khổ kỷ niệm 20 năm Vietnam Golf Leisure. VGA cũng sẽ tham gia Ban tổ chức Hội nghị Chủ đầu tư sân golf Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến diễn ra ngày 31/10 tại Laguna Lăng Cô Golf Resort, sân do Nick Faldo thiết kế.

54 là tập đoàn thể thao và giải trí hoạt động trên 5 khu vực với 10 trụ sở đặt tại Anh, Tây Ban Nha, Ả Rập Xê Út, UAE, Nhật Bản, Việt Nam... Doanh nghiệp này hợp tác với các chủ sở hữu bản quyền, cơ quan quản lý, thương hiệu và nhà đầu tư ngành thể thao.

