Hiệp hội Du lịch Thái xin lỗi vì nhân viên nói xấu Hàn Quốc

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Lan đã gửi thư tới Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc để xin lỗi sau phát ngôn của cấp dưới chê Hàn Quốc "thiếu điểm hút khách du lịch".

Ngày 18/8, Charoen Wangananont, chủ tịch Hiệp hội Đại lý Lữ hành Thái Lan (TTAA), đã gửi thư tới Trung tâm Văn hóa Hàn tại Thái Lan và Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) để nói lời xin lỗi. Trong thư, Charoen cho biết những bình luận tiêu cực của cấp dưới "không phải quan điểm chính thức" của cả Hiệp hội.

Động thái trên diễn ra sau khi Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc và KTO bày tỏ quan ngại trước những lời nhận xét của Yuttachai Suntornrattanavert, phó chủ tịch Hiệp hội đại lý lữ hành Thái Lan (TTAA) về tài nguyên du lịch Hàn.

Khách nước ngoài trong trang phục Hanbok tại Cung điện Gyeongbok, Seoul đầu tháng 6. Ảnh:Yonhap

Yuttachai hôm 11/8 nhận xét lượng khách Thái đến Hàn năm nay sụt giảm do nhiều yếu tố, trong đó có lý do Hàn Quốc "thiếu các điểm thu hút khách du lịch". Yuttachai nói nhiều điểm đến Hàn Quốc nổi tiếng một phần do được quảng bá rầm rộ thông qua các bộ phim, chương trình truyền hình. Do đó, những điểm này thường không hot lâu và nhận xét du khách thích đến Trung Quốc, Nhật Bản - những nơi phong cảnh đẹp, được chào đón.

Người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết rất thấu hiểu trước quy định nhập cảnh chặt chẽ khiến nhiều công dân Thái Lan thất vọng. Tuy nhiên, phía Hàn Quốc cho rằng các nhận xét của Yuttachai "đã bị phóng đại", dẫn đến vấn đề trở nên nghiêm trọng.

Trước đại dịch, Thái Lan là một trong những thị trường top đầu Đông Nam Á gửi khách đến Hàn. Tuy nhiên, con số này giảm dần trong 7 tháng liên tiếp, khiến Thái Lan rời khỏi vị trí top 3. Trong tháng 6, lượng khách Thái đến Hàn đạt hơn 20.000 lượt, giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong nỗ lực thu hút thêm khách Thái Lan, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã đề nghị Bộ Tư pháp miễn giấy K-ETA (giấy phép du lịch điện tử) cho khách Thái. Nhưng Bộ Tư pháp bày tỏ lo ngại về đề nghị này do tỷ lệ người Thái nhập cư bất hợp pháp cao, chiếm 78% tổng số người Thái sống tại Hàn và cao hơn nhiều quốc gia Đông Nam Á khác như Philippines (chiếm 22%).

Anh Minh (Theo Korea JoongAng Daily)