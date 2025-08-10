Hiện tượng 'vua chuột' xảy ra như thế nào?

Hiện tượng vua chuột xảy ra khi một bầy chuột bị quấn đuôi vào nhau và không thể tự tách ra dưới tác động của hỗn hợp chất kết dính.

Vua chuột phát hiện năm 1895 ở Dellfeld, Đức. Ảnh: Wikipedia

Khoảng thế kỷ 16, con người bị cuốn hút bởi hiện tượng "vua chuột", một khối bao gồm nhiều con chuột với phần đuôi mắc vào nhau.

"Vua chuột không phải là huyền thoại", Andrei Miljutin, quản lý ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đại học Tartu ở Estonia, cho biết. "Mọi người có thể thấy và nghiên cứu vua chuột tại bảo tàng ở nhiều quốc gia. Thực tế, vua chuột là một bản án tử hình. Những con vật phải chịu đau đớn vĩnh viễn, không thể di chuyển bình thường để tìm thức ăn và nước uống, và tìm cách thoát ra".

Trong nghiên cứu công bố năm 2007 trên tạp chí Proceedings of the Estonian Academy of Sciences, Miljutin phát hiện trước năm 2005, có 58 trường hợp trông thấy vua chuột, mặc dù chỉ 6 mẫu vật trong số đó được bảo quản ở bảo tàng. Trừ một trường hợp vua chuột trên đảo Java ở Indonesia, tất cả vua chuột đều thuộc loài chuột đen (Rattus rattus). Phần lớn trường hợp được ghi nhận ở Đức, Pháp, Ba Lan, Hà Lan, và Bỉ, trùng với những đợt thời tiết lạnh. Do đó, Miljutin kết luận vua chuột nhiều khả năng xảy ra nhất ở khu vực có mùa đông lạnh và chuột đen.

Về cách đuôi chuột bị quấn vào nhau, dường như không phải là kết quả từ việc thắt nút mà là sản phẩm của chất kết dính. Trong một trường hợp Miljutin nghiên cứu ở Nam Estonia năm 2021, ông nhận xét nút đuôi trông giống quả cầu lớn kết từ hỗn hợp đất sét, phân gia cầm, rơm rạ và lông vũ. Đặc biệt, những con chuột đó vẫn còn sống khi Miljutin đến nơi, khiến ông trở thành một trong số ít người từng trông thấy vua chuột sống.

Với hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu loài gặm nhấm trong đô thị, Bobby Corrigan, người đã giảng dạy 16 năm tại Đại học Purdue, từng hơn một lần bắt gặp vua chuột. Theo ông, hiện tượng này hiếm gặp đối với con người nhưng không phải đối với chuột đuôi dài.

Cũng có một số khía cạnh về hành vi và giải phẫu mà Corrigan cho là điều kiện cần thiết để tạo ra vua chuột. Theo ông, chuột có hành vi tụ tập trong không gian rất nhỏ hẹp trong tường và hang dưới đất. Chúng tụ tập rất gần nhau để trao đổi nhiệt độ cơ thể do chúng không ngủ đông. Đuôi chuột được cấu tạo từ sụn nên rất linh hoạt. Nhiều loài chuột sử dụng đuôi để quấn quanh cành cây nhằm tăng thêm độ bám.

An Khang (Theo National Geographic)