'Hiện tượng nhạc Campuchia' khuấy động Rap Việt

Rapper nói phấn khích khi nhận lời mời đến Việt Nam biểu diễn tại sự kiện quy tụ nhiều rapper nổi tiếng, giao lưu cộng đồng yêu nhạc. "Mọi người thật sự đỉnh", anh dành lời khen khi giao lưu cùng MC Trấn Thành trên sân khấu.

VannDa trình diễn đơn ca khúc Solo cùng nhóm nhảy, sau đó hòa giọng rapper Suboi qua Not ok but sickerrr (Ngầu). Các huấn luyện viên, giám khảo và khán giả có mặt tại trường quay đứng dậy nhún nhảy, hát cùng VannDa.

Anh đến TP HCM hai ngày trước sự kiện, chỉ có thời gian ngắn tập luyện. Ca sĩ nhìn nhận tiết mục có nhiều điểm thú vị khi đạo diễn đã dàn dựng nội dung giao thoa văn hóa hai nước Việt Nam - Campuchia.

VannDa sinh năm 1997, là rapper, nghệ sĩ hip hop người Campuchia. Tháng 10/2022, anh được khán giả biết đến nhiều nhất qua MV Time to Rise kết hợp nghệ sĩ chapei truyền thống Master Kong Nay, đạt hơn 115 triệu lượt xem trên YouTube - là sản phẩm đầu tiên của một nghệ sĩ Campuchia đạt thành tích này tính đến nay. Nội dung ca khúc kêu gọi giới trẻ Campuchia bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, phát huy ở hiện đại.

MV "Time to Rise" của rapper VannDa MV "Time to Rise". Video: YouTube VannDa Official

VannDa được giới chuyên môn tại Campuchia, các trang tin như Nme, The People, Vice, Liftedasia nhận xét là nghệ sĩ đương đại thú vị, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Rapper từng hợp tác các nghệ sĩ Campuchia, Thái Lan như Sophia Kao, La Cima Cartel, Kmeng Khmer, F.HERO, 1MILL và OG Bobby. Năm 2022, rapper xếp thứ sáu trong top 50 nghệ sĩ hàng đầu Châu Á của LiFTED.

Âm nhạc của VannDa được nhận xét mang thông điệp về sự cần cù, tham vọng, vươn lên trong cuộc sống. Rapper thường thể hiện sự tôn trọng văn hóa và lịch sử của đất nước qua các bối cảnh quay. Các dự án khác gây chú ý của anh gồm Born This Way, Hit The Road, Move On, Catch Me If You Can, Solo Again. Hiện VannDa đảm nhận vai trò producer của chương trình The Rapper Campuchia, sẽ lên sóng vào tháng 10.