Hiện trường xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị khiến 3 người chết

Sáng 17/9, ông Trần Minh Hoàng, 52 tuổi, ở TP HCM, lái xe tải của Công ty TNHH Vận tải hàng hóa Thành Của, chở theo ông Võ Nhật Trường, 48 tuổi, chạy trên quốc lộ 9 hướng từ Đông Hà lên biên giới Lào.
Khi xuống dốc, đến khu vực đèn đỏ trước chợ Tân Long, xã Lao Bảo, xe lao thẳng vào nhiều người đang mua bán chuối bên lề chợ. Điểm bán chuối này tồn tại hơn 10 năm, là nơi trao đổi nông sản quen thuộc của người dân biên giới Quảng Trị và Lào.
Sáng 17/9, ông Trần Minh Hoàng, 52 tuổi, ở TP HCM, lái xe tải của Công ty TNHH Vận tải hàng hóa Thành Của, chở theo ông Võ Nhật Trường, 48 tuổi, chạy trên quốc lộ 9 hướng từ Đông Hà lên biên giới Lào.
Khi xuống dốc, đến khu vực đèn đỏ trước chợ Tân Long, xã Lao Bảo, xe lao thẳng vào nhiều người đang mua bán chuối bên lề chợ. Điểm bán chuối này tồn tại hơn 10 năm, là nơi trao đổi nông sản quen thuộc của người dân biên giới Quảng Trị và Lào.
Sau khi lao vào nhóm người bán chuối, xe tiếp tục cắm đầu vào một ki-ốt rồi mới dừng lại.
Sau khi lao vào nhóm người bán chuối, xe tiếp tục cắm đầu vào một ki-ốt rồi mới dừng lại.
Đầu xe mắc vào mái hiên ki-ốt buôn bán sửa đồng hồ, bị hư hỏng nặng, kính vỡ nát do mảnh tôn găm chặt.
Đầu xe mắc vào mái hiên ki-ốt buôn bán sửa đồng hồ, bị hư hỏng nặng, kính vỡ nát do mảnh tôn găm chặt.
Bậc thềm chợ cao khoảng 50 cm bị xe húc đổ, toàn bộ phần đầu phương tiện lao hẳn vào khuôn viên chợ.
Bậc thềm chợ cao khoảng 50 cm bị xe húc đổ, toàn bộ phần đầu phương tiện lao hẳn vào khuôn viên chợ.
Biển hiệu ki-ốt dựng trước chợ bị vò nát sau tai nạn.
Biển hiệu ki-ốt dựng trước chợ bị vò nát sau tai nạn.
Nhiều xe máy bị húc văng, nằm la liệt trên lề đường; một số xe bị đâm biến dạng. Các buồng chuối rơi vãi khắp mặt đường.
Nhiều xe máy bị húc văng, nằm la liệt trên lề đường; một số xe bị đâm biến dạng. Các buồng chuối rơi vãi khắp mặt đường.
Một xe máy bị cuốn vào gầm xe tải bẹp dúm. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.
Một xe máy bị cuốn vào gầm xe tải bẹp dúm. Cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết trước hết lực lượng chức năng tập trung cấp cứu nạn nhân; người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Hướng Hóa. Các trường hợp tử vong được khẩn trương khám nghiệm.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, cho biết trước hết lực lượng chức năng tập trung cấp cứu nạn nhân; người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Hướng Hóa. Các trường hợp tử vong được khẩn trương khám nghiệm.
Vụ tai nạn khiến anh Hồ Văn Đơn (24 tuổi, xã A Dơi, Quảng Trị) cùng hai người mang quốc tịch Lào là Hồ Thị Bé và Hồ Văn Thua tử vong.
Vụ tai nạn khiến anh Hồ Văn Đơn (24 tuổi, xã A Dơi, Quảng Trị) cùng hai người mang quốc tịch Lào là Hồ Thị Bé và Hồ Văn Thua tử vong.
Ngoài ra, 9 người khác bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa Quảng Trị, 6 nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.
Ngoài ra, 9 người khác bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa Quảng Trị, 6 nạn nhân khác đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa.
Mẹ của một nạn nhân người Lào khóc nghẹn khi con gái tử vong trong vụ tai nạn.
Theo Giám đốc Công an Quảng Trị Nguyễn Thanh Liêm, lực lượng chức năng đang điều tra tại hiện trường và phòng ngừa diễn biến phức tạp do lưu lượng phương tiện trên quốc lộ rất lớn. "Các đơn vị sẽ tăng cường giữ trật tự, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán", ông nói.
Mẹ của một nạn nhân người Lào khóc nghẹn khi con gái tử vong trong vụ tai nạn.
Theo Giám đốc Công an Quảng Trị Nguyễn Thanh Liêm, lực lượng chức năng đang điều tra tại hiện trường và phòng ngừa diễn biến phức tạp do lưu lượng phương tiện trên quốc lộ rất lớn. "Các đơn vị sẽ tăng cường giữ trật tự, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm lòng lề đường buôn bán", ông nói.
Hiện trường vụ tai nạn sáng 17/9. Video: Đắc Thành
Đắc Thành