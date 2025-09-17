Hiện trường xe tải lao vào chợ ở Quảng Trị khiến 3 người chết

Sáng 17/9, ông Trần Minh Hoàng, 52 tuổi, ở TP HCM, lái xe tải của Công ty TNHH Vận tải hàng hóa Thành Của, chở theo ông Võ Nhật Trường, 48 tuổi, chạy trên quốc lộ 9 hướng từ Đông Hà lên biên giới Lào.

Khi xuống dốc, đến khu vực đèn đỏ trước chợ Tân Long, xã Lao Bảo, xe lao thẳng vào nhiều người đang mua bán chuối bên lề chợ. Điểm bán chuối này tồn tại hơn 10 năm, là nơi trao đổi nông sản quen thuộc của người dân biên giới Quảng Trị và Lào.