Hiện trường vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện tại Lào Cai

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, chiếc xe đang chở một đoàn đi thiện nguyện thì bị lật, khiến 9 người tử vong. Đoàn có 18 người, hầu hết là giáo viên từ Hà Nội lên, đại diện Trường Mầm non xã Phình Hồ, điểm mà đoàn dự kiến đến, cho biết.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, chiếc xe đang chở một đoàn đi thiện nguyện thì bị lật, khiến 9 người tử vong. Đoàn có 18 người, hầu hết là giáo viên từ Hà Nội lên, đại diện Trường Mầm non xã Phình Hồ, điểm mà đoàn dự kiến đến, cho biết.
Hiện trường cho thấy chiếc xe bị hư hại nặng, toàn bộ cửa kính vỡ, phần nóc và khung xe biến dạng hoàn toàn. Xung quanh xe khách, nhiều chai nước, hoa quả rơi ra sau vụ tai nạn.
Hiện trường cho thấy chiếc xe bị hư hại nặng, toàn bộ cửa kính vỡ, phần nóc và khung xe biến dạng hoàn toàn. Xung quanh xe khách, nhiều chai nước, hoa quả rơi ra sau vụ tai nạn.
Lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân ra ngoài. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định cụ thể, song theo sơ bộ ban đầu có thể do xe mất phanh.
Lực lượng chức năng đang đưa nạn nhân ra ngoài. Nguyên nhân vụ tai nạn chưa được xác định cụ thể, song theo sơ bộ ban đầu có thể do xe mất phanh.
Xe gặp nạn khi đang di chuyển theo hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh của xã Phình Hồ.
Xe gặp nạn khi đang di chuyển theo hướng từ thôn Hạnh Phúc xuống thôn Tằng Ghênh của xã Phình Hồ.
Lực lượng cảnh sát giao thông đang đánh giá hiện trường và điều tra nguyên nhân sự cố.
Lực lượng cảnh sát giao thông đang đánh giá hiện trường và điều tra nguyên nhân sự cố.
Sau tai nạn, nhiều người dân trong khu vực đã đến hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu.
Sau tai nạn, nhiều người dân trong khu vực đã đến hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu.
Mai Linh