Hiện trường vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện tại Lào Cai

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, chiếc xe đang chở một đoàn đi thiện nguyện thì bị lật, khiến 9 người tử vong. Đoàn có 18 người, hầu hết là giáo viên từ Hà Nội lên, đại diện Trường Mầm non xã Phình Hồ, điểm mà đoàn dự kiến đến, cho biết.