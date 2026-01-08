Hiện trường vụ cháy nhà 6 tầng ở Hà Đông

Đến 11 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, khu vực cửa tầng một chỉ còn trơ khung sắt và biển quảng cáo. Một số cây xanh trên vỉa hè phía trước cũng bị lửa thiêu rụi một phần.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, hạn chế người dân đi lại để thuận tiện cho công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.

Đại diện UBND phường Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 8 người. Một người nhảy xuống mái nhà bên cạnh và bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Một số người khác được cho là đã thoát qua cửa chính.