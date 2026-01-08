Hiện trường vụ cháy nhà 6 tầng ở Hà Đông

Khoảng 8h sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội. Theo người dân, nhà bị cháy rộng khoảng 25 m2, quá trình kinh doanh bên trong chứa rất nhiều đồ điện. Tầng 1, bày bán hàng hóa chỉ chừa lại lối đi. Ảnh: Cắt từ video.
Khoảng 8h sáng nay, một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở phố Lê Lợi, phường Hà Đông, Hà Nội. Theo người dân, nhà bị cháy rộng khoảng 25 m2, quá trình kinh doanh bên trong chứa rất nhiều đồ điện. Tầng 1, bày bán hàng hóa chỉ chừa lại lối đi. Ảnh: Cắt từ video.
Đông đảo người dân cùng lực lượng chức năng dùng bình cứu hỏa cầm tay phun vào tầng 1 của ngôi nhà. Tuy nhiên đám cháy vẫn bốc cao và lan sang cháy phần biển báo của ngôi nhà bên cạnh. Ảnh: Cắt từ clip
Đông đảo người dân cùng lực lượng chức năng dùng bình cứu hỏa cầm tay phun vào tầng 1 của ngôi nhà. Tuy nhiên đám cháy vẫn bốc cao và lan sang cháy phần biển báo của ngôi nhà bên cạnh. Ảnh: Cắt từ clip
Một người đàn ông kêu cứu qua lan can tầng 6, tuy nhiên sau khoảng 10 phút khói phủ kín đen đặc ngôi nhà, ông đã quyết định nhảy sang ngôi nhà thấp hơn bên cạnh. Hiện người này bị thương và đã được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Cắt từ clip
Một người đàn ông kêu cứu qua lan can tầng 6, tuy nhiên sau khoảng 10 phút khói phủ kín đen đặc ngôi nhà, ông đã quyết định nhảy sang ngôi nhà thấp hơn bên cạnh. Hiện người này bị thương và đã được đưa đến bệnh viện. Ảnh: Cắt từ clip
Lính cứu hỏa trong trang phục cách nhiệt điều khiển thang và vòi phun tiến sát vào đám cháy.
Lính cứu hỏa trong trang phục cách nhiệt điều khiển thang và vòi phun tiến sát vào đám cháy.
Sau đó dùng thiết bị đập các cửa để tiếp cận hiện trường.
Sau đó dùng thiết bị đập các cửa để tiếp cận hiện trường.
Đến 11 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, khu vực cửa tầng một chỉ còn trơ khung sắt và biển quảng cáo. Một số cây xanh trên vỉa hè phía trước cũng bị lửa thiêu rụi một phần.
Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, hạn chế người dân đi lại để thuận tiện cho công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.
Đại diện UBND phường Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 8 người. Một người nhảy xuống mái nhà bên cạnh và bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Một số người khác được cho là đã thoát qua cửa chính.
Đến 11 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, khu vực cửa tầng một chỉ còn trơ khung sắt và biển quảng cáo. Một số cây xanh trên vỉa hè phía trước cũng bị lửa thiêu rụi một phần.
Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, hạn chế người dân đi lại để thuận tiện cho công tác chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn.
Đại diện UBND phường Hà Đông cho biết, thời điểm xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 8 người. Một người nhảy xuống mái nhà bên cạnh và bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Một số người khác được cho là đã thoát qua cửa chính.
Các chiến sĩ dùng hai xe thang phun nước dập lửa trong vụ cháy nhà ở phố Lê Lợi, Hà Đông. Video: Huy Mạnh.
Phạm Chiểu - Huy Mạnh