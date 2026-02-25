Hiện trường tàu SE3 tông nát xe tải

19h51 ngày 25/2, tàu SE3 đầu máy 942 chạy hướng Bắc Nam đến khu gian Thường Tín - Văn Điển, đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi thì va chạm với ôtô tải biển số 29 kéo container tại đường ngang có chắn tự động.
Thời điểm xảy ra sự cố, xe tải đang rẽ qua đường ngang thì barie hạ xuống, phương tiện mắc kẹt trên đường sắt. Cú tông mạnh khiến tàu và xe trượt dọc đường ray khoảng 100 m.
Thùng container bị xé toạc, khung thép cong vênh, cabin xe tải bẹp dúm. Nhiều mảnh kim loại và lan can bị hất văng ra hai bên. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phải cắt cabin đưa tài xế xe tải Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, trú xã Mê Linh, Hà Nội) ra ngoài nhưng người này đã tử vong.
Nhiều hàng hóa từ contanier rơi bắn ra đường sau khi bị tàu tông trúng.
Anh Đỗ Như Hùng, 41 tuổi, người địa phương, khi thấy xe tải mắc kẹt đã chạy lại hỗ trợ nâng barie, bị đa chấn thương sau tai nạn.
Khoảnh khắc tàu đâm xe tải mắc kẹt trên đường ray. Video từ camera an ninh
Đầu tàu D14-942 bị móp méo. Tàu SE3 kéo theo 14 toa khách. Một hành khách cho biết thời điểm va chạm phát ra tiếng động lớn, nhiều người trong toa giật mình nhưng không bị xô lệch.
Hệ thống gác chắn tàu của tuyến đường sắt cũng hư hỏng.
Hơn 50 m hệ thống lan can bằng sắt nằm giữa Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt bị cong vênh.
Các biển báo cạnh lan can đổ sập. Tàu phải tạm dừng để khắc phục sự cố.
Khoảng 21h20, xe tải được cẩu ra khỏi đường ray trong tình trạng bị vò nát.
Vụ tai nạn khiến tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Yên Phú, xã Ngọc Hồi bị ách tắc.
Các nhân viên ngành đường sắt ở lại tàu, hướng dẫn các hành khách di chuyển trong lúc chờ thông đường.
Đến 22h, tàu SE3 được di chuyển về ga Thường Tín để kiểm tra kỹ thuật. Ngành đường sắt đã bố trí phương án chuyển tiếp hành khách bằng tàu khác để tiếp tục hành trình, hạn chế ảnh hưởng đến lịch chạy tàu.
Hành khách chuyển tàu tiếp tục hành trình.
Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng bảo vệ hiện trường, khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Phạm Chiểu