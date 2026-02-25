Hiện trường tàu SE3 tông nát xe tải

Thời điểm xảy ra sự cố, xe tải đang rẽ qua đường ngang thì barie hạ xuống, phương tiện mắc kẹt trên đường sắt. Cú tông mạnh khiến tàu và xe trượt dọc đường ray khoảng 100 m.

Thùng container bị xé toạc, khung thép cong vênh, cabin xe tải bẹp dúm. Nhiều mảnh kim loại và lan can bị hất văng ra hai bên. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phải cắt cabin đưa tài xế xe tải Nguyễn Văn Thái (52 tuổi, trú xã Mê Linh, Hà Nội) ra ngoài nhưng người này đã tử vong.