Hiện trường sà lan tông cầu Ghềnh ở Đồng Nai

Các nạn nhân được đưa vào bệnh viện điều trị trưa 6/3.

Bà Lê Thị Ngọc Hương, 58 tuổi cho biết khi chạy xe qua cầu, đến nhịp thứ ba thì nghe tiếng động lớn rồi ngã xuống đường. "Tôi chỉ kịp thấy sà lan bên dưới, sau đó đau quá không biết gì. Khi được người dân dìu vào bờ, tôi gọi người nhà đến đưa đi bệnh viện", bà Hương nói.