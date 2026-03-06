Hiện trường sà lan tông cầu Ghềnh ở Đồng Nai

Cảnh sát phong toả hiện trường để khắc phục sự cố.
Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt), đơn vị khai thác tàu, cho biết việc phong tỏa khu vực cầu Ghềnh khiến nhiều chuyến tàu xuất phát từ ga Sài Gòn phải tạm dừng.
Các tàu SE22, SE10 và TN4 dự kiến khởi hành hôm nay chưa thể chạy qua khu vực. Ngành đường sắt đang lên phương án trung chuyển hành khách bằng đường bộ qua ga Biên Hòa để tiếp tục hành trình.
Cầu Ghềnh bắc qua sông Đồng Nai, được người Pháp xây dựng đầu thế kỷ XX. Năm 2016, một sà lan từng đâm sập cầu này. Sau đó, Chính phủ cho xây cầu mới gồm ba nhịp như hiện nay. Ngoài đường sắt, cầu có hai lối dành cho xe máy.
Phước Tuấn