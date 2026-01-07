Hiện trường lửa thiêu rụi du thuyền trên sông Sài Gòn

Khoảng 16h10, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn ở khu vực phường Thạnh Mỹ Tây. Khói lửa tỏa lên mù mịt, lan sang khu dân cư.
Khoảng 16h10, đám cháy bất ngờ bùng lên từ du thuyền neo đậu trên sông Sài Gòn ở khu vực phường Thạnh Mỹ Tây. Khói lửa tỏa lên mù mịt, lan sang khu dân cư.
Lực lượng PCCC tiếp cận gần tàu du lịch để dập tắt đám cháy.
Lực lượng PCCC tiếp cận gần tàu du lịch để dập tắt đám cháy.
Đuôi thuyền bị lửa thiêu rụi.
Tàu du lịch có ba tầng, dài khoảng 20 m, bề ngang gần chục mét. Hỏa hoạn xuất phát từ khu vực giữa tàu sau lan ra phần boong.
Đuôi thuyền bị lửa thiêu rụi.
Tàu du lịch có ba tầng, dài khoảng 20 m, bề ngang gần chục mét. Hỏa hoạn xuất phát từ khu vực giữa tàu sau lan ra phần boong.
Đám cháy cách vị trí tòa nhà Landmark 81 khoảng 500 m.
Đám cháy cách vị trí tòa nhà Landmark 81 khoảng 500 m.
Đến 17h, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa. Cảnh sát, dân quân tự vệ, dân phòng đến các hộ dân trong khu dân cư gần khu vực tàu cháy để vận động người dân đi ra ngoài, tránh hít khói độc.
Đến 17h, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực dập lửa. Cảnh sát, dân quân tự vệ, dân phòng đến các hộ dân trong khu dân cư gần khu vực tàu cháy để vận động người dân đi ra ngoài, tránh hít khói độc.
Khu vực xảy ra sự cố gần cầu Sài Gòn. Đồ họa: Tâm Thảo
Khu vực xảy ra sự cố gần cầu Sài Gòn. Đồ họa: Tâm Thảo
Đình Văn - Thanh Tùng