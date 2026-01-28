Hiện trường cháy xe bồn chở xăng ở TP HCM

Khoảng 11h15, xe bồn dung tích 19 m3 xăng bốc cháy khi vừa rời kho A của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè ra đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè. Lửa bao trùm xe, lan sang nhà máy sản xuất cơm cháy rộng khoảng 500 m2.
Ngọn lửa từ xe bồn bao trùm phương tiện, trụ điện và tủ điện hạ thế bên đường, trước khi lan sang nhà máy.
Nhà máy làm cơm cháy bị đổ sập. Sức nóng uốn cong khung thép nhà xưởng.
Người dân khu vực theo dõi vụ cháy.
Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.
Vị trí xảy ra vụ cháy. Đồ họa: Hoàng Khánh
Đình Văn