Thứ tư, 28/1/2026
Thứ tư, 28/1/2026, 14:02 (GMT+7)

Hiện trường cháy xe bồn chở xăng ở TP HCM

Xe bồn chở xăng trơ khung, một góc nhà máy kế bên hư hỏng nặng, hai ôtô bị thiệu rụi, sau vụ hoả hoạn trên đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè, trưa 28/1.

Khoảng 11h15, xe bồn dung tích 19 m3 xăng bốc cháy khi vừa rời kho A của Tổng kho xăng dầu Nhà Bè ra đường Dương Cát Lợi, xã Nhà Bè. Lửa bao trùm xe, lan sang nhà máy sản xuất cơm cháy rộng khoảng 500 m2.

Ngọn lửa từ xe bồn bao trùm phương tiện, trụ điện và tủ điện hạ thế bên đường, trước khi lan sang nhà máy.

Nhà máy làm cơm cháy bị đổ sập. Sức nóng uốn cong khung thép nhà xưởng.

Người dân khu vực theo dõi vụ cháy.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.

Vị trí xảy ra vụ cháy. Đồ họa: Hoàng Khánh

Đình Văn

