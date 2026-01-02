Hiện trường bờ kè sập làm 4 người chết ở Đăk Lăk

Khoảng 9h30 ngày 2/1, ông Bùi Xuân Vạn (64 tuổi) cùng vợ và hai người khác đi trồng keo tại cánh đồng ven sông Ba, thôn Lạc Mỹ. Gặp mưa, cả bốn người trú dưới đoạn bờ kè bị hở hàm ếch do sạt lở. Sau chừng 10 phút, đoạn kè dài hơn 50 m bất ngờ đổ sập đè chết cả 4 người.

Bờ kè dọc sông Ba dài hàng trăm km, vừa chống lũ vừa hình thành tuyến giao thông ven sông. Mặt đường rộng 3–4 m, kết nối các địa phương, phục vụ vận chuyển hàng hóa, nông sản.