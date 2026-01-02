Hiện trường bờ kè sập làm 4 người chết ở Đăk Lăk

Khoảng 9h30 ngày 2/1, ông Bùi Xuân Vạn (64 tuổi) cùng vợ và hai người khác đi trồng keo tại cánh đồng ven sông Ba, thôn Lạc Mỹ. Gặp mưa, cả bốn người trú dưới đoạn bờ kè bị hở hàm ếch do sạt lở. Sau chừng 10 phút, đoạn kè dài hơn 50 m bất ngờ đổ sập đè chết cả 4 người.
Bờ kè dọc sông Ba dài hàng trăm km, vừa chống lũ vừa hình thành tuyến giao thông ven sông. Mặt đường rộng 3–4 m, kết nối các địa phương, phục vụ vận chuyển hàng hóa, nông sản.
Phát hiện sự cố, người dân gọi lực lượng chức năng dùng kích và móc cẩu ôtô nâng các mảng bêtông lớn. Sau hơn một tiếng, thi thể các nạn nhân được đưa ra ngoài.
Theo nhân chứng, bờ kè được đưa vào sử dụng nhiều năm, vừa chống xói lở vừa phục vụ giao thông. Trước khi xảy ra sự cố, một ôtô chở hàng hoá chạy qua khu vực kè bị sập.
Một khối bêtông lớn bị lở từ bờ kè gần hiện trường.
Nhiều quan tài được đưa đến hiện trường.
Sau khi sự cố, lãnh đạo UBND tỉnh Đăk Lăk đến chỉ đạo khắc phục hậu quả, đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ mỗi gia đình 30 triệu đồng lo hậu sự.
Lãnh đạo xã Sơn Thành cho biết bờ kè xuống cấp sau mưa lũ đã được cắm biển cấm, song chưa rõ lý do gì biển bị tháo dỡ. Sau sự cố, địa phương lắp lại biển cấm và khoanh vùng nguy hiểm.
Khu vực bờ kè đổ sập khiến 4 người chết. Đồ họa: Hoàng Thanh
Ngoài điểm hư hỏng nói trên, đợt mưa lũ vừa qua đã cuốn trôi nhiều đoạn kè dọc sông Ba. Thiệt hại nặng nề nhất là bờ kè ở xã Tây Hoà bị lũ “xé toạc”, tạo thành khe nước lớn rộng 100 m, kéo dài hơn 1,5 km.
Bùi Toàn