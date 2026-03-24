Hiện trạng vỉa hè Đà Nẵng trước khi cấm kinh doanh

Trước thực trạng hàng loạt vỉa hè bị chiếm dụng, giữa tháng 3, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch siết quản lý trật tự đô thị với nội dung trọng tâm là không được phép sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán.
Các hành vi đặt, để, lắp đặt biển hiệu di động, bảng quảng cáo, chậu cây cảnh, tượng trang trí hay các vật dụng khác trên vỉa hè, lòng đường đều bị nghiêm cấm.
Trên đường Hùng Vương, nhiều đoạn vỉa hè cũng bị chiếm dụng, trong đó khu vực xung quanh Chợ Hàn thành nơi gửi xe máy, buôn bán, khiến du khách phải đi bộ dưới lòng đường.
Tới đây, thành phố đồng bộ kẻ vạch vỉa hè theo bề rộng: dưới 4 m dành 1,5 m cho người đi bộ; 4-6 m dành 2 m để xe máy; từ 6 m dành 3,5 m để xe máy, còn lại cho người đi bộ; linh hoạt điều chỉnh nếu vướng hạ tầng.
Vỉa hè đoạn ngã ba đường Đào Duy Từ giao Ông Ích Khiêm, phường Thanh Khê, thành nơi buôn bán, để xe. Nhiều người dân cho biết đã buôn bán trên vỉa hè hàng chục năm nay, mỗi ngày thu nhập 100.000-200.000 đồng.
Cảnh buôn bán bằng kệ sạp tạm bợ diễn ra ngay trước Chợ Cồn, phường Hải Châu, cản trở lối ra vào chợ, người đi bộ cũng như các phương tiện lưu thông.
Mục tiêu của kế hoạch lập lại trật tự vỉa hè của Đà Nẵng là 100% xã, phường đảm bảo vỉa hè thông thoáng, môi trường sạch, cảnh quan gọn gàng. Người dân thay đổi thói quen cũ, cải thiện chất lượng sống, đồng thời tạo diện mạo đô thị hấp dẫn hơn với du khách và thúc đẩy hoạt động du lịch, dịch vụ. Các "chợ cóc", "chợ tạm" trái phép cũng bị dẹp bỏ.
Trên vỉa hè đường Võ Văn Kiệt, phường An Hải, vỉa hè cũng bị chiếm thành nơi đỗ ôtô. Dù thành phố cấm hàng rong chèo kéo khách, khu vực này vẫn tồn tại một số người chạy xe máy lên vỉa hè để mời cháo khách du lịch.
Trên đường Tôn Đức Thắng (quốc lộ 1 đi qua trung tâm thành phố), một đoạn vỉa hè còn thành nơi tập kết gạch của một cửa hàng bán vật liệu xây dựng.
Tình trạng rác thải để tràn ra vỉa hè cũng xảy ra tại hàng loạt tuyến phố ở trung tâm Đà Nẵng, trong đó tập trung tại các đầu kiệt giao với tuyến đường. Bất chấp biển cấm, người dân sống trong các kiệt, hẻm và nhiều hộ dân ở mặt tiền thường đưa rác đến tập kết. Trong ảnh, một bãi rác trên đường Lê Duẩn.
Ở khu vực trung tâm, các tuyến đường khác như Hoàng Hoa Thám, Hùng Vương, Lý Thái Tổ... cũng thường xuyên có các điểm đổ rác thải trái phép. Trong đó, đoạn vỉa hè số 85 đường Hoàng Hoa Thám ngay trước trung tâm văn hóa (đối diện cổng nhà thờ Chính Trạch) rác thải thường tập kết bừa bãi, gây mất mỹ quan.
Ở các khu vực đang phát triển, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 7-8 km, tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm cũng diễn ra.
Trong ảnh, hai bên vỉa hè đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Hòa Khánh dày đặc các bảng hiệu, quán ăn, quầy bán hoa quả. Vào giờ cao điểm, nhiều người đứng tràn xuống lòng đường để mua bán, ảnh hưởng an toàn giao thông.
Nguyễn Đông