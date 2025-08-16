Hiện trạng thành Trấn Hải trước khi tháo dỡ lô cốt

Chính quyền TP Huế dự kiến di dời các lô cốt và 6 hộ dân sinh sống trong khu vực di tích thành Trấn Hải, phường Thuận An, để trùng tu, trả lại nguyên trạng như dưới triều Nguyễn.

Thành Trấn Hải được vua Gia Long xây dựng năm 1812 tại cửa biển Thuận An, làm nơi phòng thủ ven biển. Công trình hình tròn, cao 6 m, xây bằng gạch vồ, trên thành có 99 ụ súng đại bác. Thành có hai cửa vòm, gồm cửa chính hướng Nam và cửa phụ phía sau, xung quanh là hào nước.

Dưới thời vua Minh Mạng, lầu Quan Hải được dựng để nhà vua ngự xem. Sang triều Thiệu Trị và Tự Đức, thành tiếp tục được tu sửa, gia cố, bổ sung hành cung và các ụ súng. Ngoài ra, triều Nguyễn còn xây dựng hệ thống đồn lũy từ cửa Thuận An đến phá Tam Giang và sông Hương.

Để chống sóng đánh xói lở, các vua Nguyễn cho xây kè đá, đóng cừ và trồng hàng nghìn cây dừa trên cồn cát xung quanh.