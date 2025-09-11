Hiện trạng sạt lở bờ biển ở tỉnh cực nam Tổ quốc

Cà Mau là tỉnh cực nam của đất nước, ba mặt giáp biển. Trong số 310 km bờ biển từ đông sang tây (bờ biển đông 163 km, bờ biển tây 147 km) có đến 204 km bị sạt lở với nhiều mức độ khác nhau.
Vào mùa mưa bão, tình trạng sạt lở và xâm thực bờ biển trở nên thường xuyên hơn, ảnh hưởng sản xuất và cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân. Trong ảnh là đoạn bờ biển tây với hệ thống đê biển bên trong. Dù có đoạn kè bên ngoài, do cao trình chỉ khoảng 1,6 m, sóng biển vẫn đánh vào đê làm mất rừng phòng hộ.
Tại bờ biển tây, điểm sạt lở nghiêm trọng thuộc ấp Sào Lưới A, xã Đá Bạc dài hơn 100 m, cách mặt đê khoảng 3 m. Cơ quan chức năng đã bổ sung thêm kè rọ đá bên cạnh kè ly tâm dự ứng lực bên ngoài để ngăn sóng.
Đê biển Tây ở Cà Mau dài 108 km, đóng vai trò xung yếu trong việc phòng thủ, bảo vệ đời sống, sản xuất cho hàng chục nghìn người dân, cùng các vùng ngọt hóa và rừng tràm U Minh Hạ. Trên toàn tuyến có 6 điểm sạt lở, trong đó có 2 vị trí đặc biệt nguy hiểm.
Một góc rừng phòng hộ thuộc xã U Minh trơ trọi gốc cây đổ.
Ông Bùi Quốc Nam, Phó hạt trưởng Quản lý đê điều biển tây – Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau, cho biết những đoạn đê mất rừng phòng hộ bên ngoài có nguy cơ sạt lở rất cao, nhất là thời điểm từ tháng 8 đến cuối năm, khi gió mùa tây nam hoạt động mạnh. Hiện các điểm sạt lở này được gia cố thêm kè thảm rọ đá bảo vệ thân đê, tới đây sẽ thả đá khan từ kè ly tâm đến sát đê.
Phía bờ biển đông, tình trạng xâm thực bờ biển diễn ra phức tạp, với gần 100 km sạt lở nghiêm trọng, nhiều vạt đai rừng phòng hộ không còn, khuyết sâu vào bên trong hàng chục mét.
Chỉ riêng giai đoạn 2011-2025, sạt lở bờ biển tại tỉnh Cà Mau đã làm mất khoảng 6.250 ha đất và rừng phòng hộ. Địa phương có địa hình thấp nên thường xuyên bị ngập nước, chịu tác động của hai chế độ thủy triều, địa chất yếu, hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc.
Những vạt đước bị sóng đánh qua năm tháng nằm ngả nghiêng ở khu vực bờ biển đông.
Tại cửa biển Rạch Gốc, xã Phan Ngọc Hiển, tình trạng sạt lở do sóng biển đã ảnh hưởng đời sống người dân. Nhiều người phải bỏ nên nhà cũ tìm nơi khác sinh sống.
Tại cửa Vàm Lũng, đoạn bờ biển từ Kiến Vàng đến Ông Tà dài hơn 6 km đang bị sạt lở đặc biệt nghiêm trọng. Đai rừng phòng hộ bị đánh trôi, đe doạ nhiều nhà.
Sạt lở ở biển đông không chỉ gây mất đai rừng phòng hộ, mà còn ảnh hưởng đến công trình dân sinh, vuông tôm.
Trong ảnh là căn nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Phố ở ấp Chợ Thủ B, xã Tân Ân, nằm lẻ loi ở điểm nóng khu vực sạt lở gần cửa biển Bồ Đề.
Bà Phố cho biết gia đình dựng tạm nhà cạnh mép biển để sản xuất vuông tôm. Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ biển diễn ra ngày càng phức tạp. Khoảng 10 năm trước, từ bờ ra đến rừng phòng hộ bên ngoài vài trăm mét, nay thì không còn rừng nữa, sóng biển ngày đêm đánh vào bờ vuông.
Ông Nguyễn Văn Cường ở xã Cái Đôi Vàm đứng bên nền nhà cũ, nơi hiện chỉ còn một số mảng bêtông và xác cây rừng.
Trước đây tỉnh Cà Mau đã xây dựng khoảng 93 km kè bảo vệ bờ biển với tổng kinh phí 3.590 tỷ đồng. Những công trình kè chống sạt lở bờ biển được đầu tư hoàn thiện đã phát huy hiệu quả rõ rệt, làm giảm sóng, chống sạt lở và bước đầu đã gây bồi, tạo bãi, khôi phục gần 1.000 ha rừng phòng hộ.
Còn tại khu vực Bạc Liêu cũ, 6,5 km kè cửa sông ven biển với tổng kinh phí 435 tỷ đồng đã được xây dựng; kè ngầm giảm sóng gây bồi tạo bãi với chiều dài hơn 12,4 km, tổng vốn 823,4 tỷ đồng.
15 km kè chắn sóng tại xã Đá Bạc đã giúp người dân có điều kiện sản xuất lúa ổn định, không còn lo sợ sóng biển đánh vào bên trong.
Theo thống kê, khu vực tỉnh Cà Mau cũ cần thực hiện 235 công trình phòng, chống sạt lở bờ biển, bờ sông, hạ tầng dân cư và trồng rừng, với tổng kinh phí thực hiện hơn 35.000 tỷ đồng.
Riêng tại tỉnh Bạc Liêu cũ, để hạn chế sạt lở, giảm nhẹ thiệt hại, địa phương xác định có 50 danh mục dự án, công trình cần đầu tư đến năm 2030, với tổng nguồn kinh phí dự kiến hơn 28.000 tỷ đồng.
Chúc Ly