Hiện trạng sạt lở bờ biển ở tỉnh cực nam Tổ quốc

Cà Mau là tỉnh cực nam của đất nước, ba mặt giáp biển. Trong số 310 km bờ biển từ đông sang tây (bờ biển đông 163 km, bờ biển tây 147 km) có đến 204 km bị sạt lở với nhiều mức độ khác nhau.

Vào mùa mưa bão, tình trạng sạt lở và xâm thực bờ biển trở nên thường xuyên hơn, ảnh hưởng sản xuất và cuộc sống của hàng chục nghìn hộ dân. Trong ảnh là đoạn bờ biển tây với hệ thống đê biển bên trong. Dù có đoạn kè bên ngoài, do cao trình chỉ khoảng 1,6 m, sóng biển vẫn đánh vào đê làm mất rừng phòng hộ.