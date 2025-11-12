Hiện trạng sân vận động 50.000 chỗ ở trung tâm Cần Thơ sẽ di dời

Bậc thang khán đài B hư hỏng, nhiều ghế nhựa đọng bụi, nước, không được vệ sinh thường xuyên. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã đề xuất sửa chữa sân nhưng chưa được phê duyệt.

Trong khi đó, Sở Xây dựng kiến nghị di dời sân vận động và Trung tâm Thể dục thể thao thành phố về Phân khu 17 (quận Ô Môn cũ), cách trung tâm gần 20 km, theo quy hoạch đô thị cấp vùng.