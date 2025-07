Hiện trạng rừng phòng hộ ven biển bị xã bán trái phép

Nhìn từ trên cao, khu vực rừng phòng hộ ven biển bị xã Quảng Công (cũ) thanh lý nằm sát khu tái định cư thôn An Lộc. Người dân tại khu tái định cư này từng được di dời do bờ biển thôn An Lộc sạt lở nghiêm trọng trong những năm trước.

Để ứng phó tình trạng sạt lở, thành phố Huế đã xây dựng tuyến bờ kè và bố trí người dân đến các khu tái định cư. Sau khi người dân di dời, chính quyền xã Quảng Công cho phép một số cá nhân, doanh nghiệp xây dựng nhà hàng, homestay trên phần đất từng bị sạt lở mà không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.