Hiện trạng lô cốt trên di tích Thượng Thành Huế

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1 đang phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế rà soát thủ tục, giải phóng mặt bằng để tháo dỡ 26 lô cốt, 2 hầm ẩn nấp, 2 vọng gác, một trận địa phòng không trong kinh thành Huế và 9 công trình chiến đấu tại trấn Hải Thành, Văn Miếu - Võ Miếu.

Trong ảnh là lô cốt nằm ở góc tây nam trên di tích Thượng Thành Huế. Thượng Thành là dải đất dài bao bọc kinh thành Huế, được xây đắp dưới thời vua Gia Long và hoàn thiện dưới thời vua Minh Mạng. Ngoài 24 pháo đài xây dựng bốn phía trên Thượng Thành, triều Nguyễn còn xây Quan Tượng Đài ở góc tây nam để theo dõi thiên văn.