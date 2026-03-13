Hiện trạng khu tập thể dự kiến được tháo dỡ để xây chung cư 34 tầng

Khu tập thể trên đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông, được xây dựng giai đoạn 1970-1985, gồm 4 dãy nhà cao 3 tầng với 193 căn hộ, hiện là nơi sinh sống của khoảng 600 hộ dân. Mỗi căn rộng 40-62 m2.
Đầu năm 2026, khu tập thể được đưa vào dự thảo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại, đang được UBND phường Hà Đông lấy ý kiến. Theo phương án đề xuất, khu đất sẽ được xây 3 tòa chung cư cao 34 tầng với 1.089 căn hộ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Các hộ dân dự kiến được tái định cư tại chỗ sau khi dự án hoàn thành.
Sau hơn 40 năm sử dụng, nhiều hạng mục của khu nhà đã xuống cấp. Tường phía ngoài tòa B bong tróc, mủn vữa, lộ lớp gạch đỏ.
Theo phương án đề xuất, khu chung cư mới sẽ có 2 tầng hầm, 4 tầng khối đế bố trí dịch vụ, thương mại, phòng gửi trẻ và không gian sinh hoạt cộng đồng, từ tầng 5 đến tầng 34 là căn hộ để ở.
Để có thêm diện tích sinh hoạt, nhiều hộ dân cơi nới, đua sàn, quây lồng, làm tăng tải trọng công trình. Một số hạng mục mái đã hư hỏng nặng, các gia đình tự sửa chữa, thay mái ngói bằng tôn hoặc fibro xi măng.
Bà Vũ Hồng Quy, 84 tuổi, cư dân tòa A, cho biết nhiều lần các mảng vôi vữa rơi xuống khu vực bên dưới, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. "Việc cải tạo, xây dựng lại khu tập thể đáng ra phải thực hiện từ lâu. Chúng tôi mong sớm có nơi ở mới khang trang, sạch sẽ và an toàn", bà Quy nói.
Căn nhà của ông Nguyễn Phú Ích ở tầng 3 nhà A vẫn giữ nền gạch từ thời điểm xây dựng, nhiều vị trí đã nứt vỡ, rêu mốc. Phần mái được lợp lại bằng nhựa và tôn để chống dột. Tường nhà vệ sinh và khu bếp bong tróc, một số đoạn được trám vá tạm bằng xi măng.
Khu vực hành lang, lan can trước nhà được tận dụng làm giá phơi quần áo, tập thể dục của người cao tuổi.
Thiếu không gian vui chơi, trẻ em quanh khu nhà tập trung đá bóng, nhảy dây dưới sân để xe.
Hà Nội bắt đầu cải tạo chung cư cũ từ 2005, tuy nhiên đến nay mới có 19 dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng và 14 dự án đang triển khai.
Hoàng Giang