Hiện trạng khu tập thể dự kiến được tháo dỡ để xây chung cư 34 tầng

Khu tập thể trên đường Lê Hồng Phong, phường Hà Đông, được xây dựng giai đoạn 1970-1985, gồm 4 dãy nhà cao 3 tầng với 193 căn hộ, hiện là nơi sinh sống của khoảng 600 hộ dân. Mỗi căn rộng 40-62 m2.

Đầu năm 2026, khu tập thể được đưa vào dự thảo kế hoạch cải tạo, xây dựng lại, đang được UBND phường Hà Đông lấy ý kiến. Theo phương án đề xuất, khu đất sẽ được xây 3 tòa chung cư cao 34 tầng với 1.089 căn hộ bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Các hộ dân dự kiến được tái định cư tại chỗ sau khi dự án hoàn thành.