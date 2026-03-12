Hiện trạng khuôn viên hơn 14 ha của Đại học Bách khoa TP HCM

Biểu tượng của khoa Cơ khí, ra đời năm 1956. Khoa Cơ khí tiền thân là trường Quốc gia Kỹ sư Công nghệ do Chính phủ Pháp hỗ trợ, tuyển sinh khóa đầu tiên cùng năm. Trường này chuyển đến và trực thuộc Học viện Quốc gia Kỹ thuật (Bách khoa ngày nay) từ năm 1973.

Bên cạnh là xưởng thực hành với điểm nhấn là cổng Parabol, một trong những công trình được giữ gần như nguyên vẹn như ngày đầu.