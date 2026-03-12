Hiện trạng khuôn viên hơn 14 ha của Đại học Bách khoa TP HCM

Một tòa nhà được giao cho khoa Điện - Điện tử và Kỹ thuật hóa học, xung quanh có nhiều cây xanh.
Một lớp học của chương trình đào tạo cử nhân kỹ thuật quốc tế giữa trường Đại học Bách khoa và Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Australia.
Không gian, tiện ích gần tương đương lớp ở Đại học Công nghệ Sydney.
Sinh viên khoa Cơ khí trong một buổi thực hành.
Trong khuôn viên còn tồn tại hai khu dân cư (góc trái) với tổng diện tích gần một ha chưa được di dời.
Dãy ki-ốt bên ngoài trường.
Trường Đại học Bách khoa được thành lập năm 1957, là cơ sở đào tạo kỹ thuật hàng đầu Việt Nam.
Khẳng định không thể tách rời định hướng chung của thành phố về quy hoạch đô thị, trường nhất trí chủ trương đầu tư mở rộng và phát triển, cho rằng việc này giúp thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, đóng góp vào sự phát triển đất nước khi quy mô sinh viên có thể tăng lên 35.000-40.000 trong 5-10 năm tới.
Bách khoa TP HCM mong thành phố nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện để có phương án phù hợp, bảo đảm sự phát triển bền vững lâu dài và gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật trong gần 70 năm qua.
Thanh Tùng - Lệ Nguyễn