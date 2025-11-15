Hiện trạng hai 'siêu dự án' ở TP HCM chờ được hồi sinh

Dự án One Central HCM (trái) còn được biết đến với tên gọi Khu tứ giác Bến Thành, nằm ở vị trí "kim cương" khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính. Công trình bị bỏ hoang 3 năm nay khi đang thi công dang dở phần thô.

Mới đây, UBND Thành phố đã chấp thuận việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án, gia hạn tiến độ thêm 48 tháng và giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai trở lại.