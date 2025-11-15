Hiện trạng hai 'siêu dự án' ở TP HCM chờ được hồi sinh

Dự án One Central HCM (trái) còn được biết đến với tên gọi Khu tứ giác Bến Thành, nằm ở vị trí "kim cương" khi sở hữu 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm, Phó Đức Chính. Công trình bị bỏ hoang 3 năm nay khi đang thi công dang dở phần thô.
Mới đây, UBND Thành phố đã chấp thuận việc chuyển nhượng, điều chỉnh dự án, gia hạn tiến độ thêm 48 tháng và giao Sở Xây dựng hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất thủ tục để dự án triển khai trở lại.
Tiền thân của dự án là The Spirit of Saigon có tổng diện tích 8.600 m2, vốn đầu tư ban đầu khoảng 500 triệu USD, gồm hai tòa tháp nối bằng khối đế: tháp phía Tây cao 55 tầng với nửa dưới là văn phòng, nửa trên là khách sạn; tháp phía Đông cao 48 tầng gồm căn hộ và khách sạn.
Năm 2013, thành phố chấp thuận cho Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco triển khai nhưng sau khi hoàn thành phần hầm, dự án bị dừng thi công. Đến năm 2018, Bitexco chuyển quyền đầu tư dự án cho Saigon Glory. Dự án tái khởi động vào giữa năm 2020 nhưng chỉ xây thêm vài tầng, lại tiếp tục rơi vào trạng thái "trùm mền".
Tháng 5 vừa qua, Masterise Homes xác nhận trở thành đơn vị phát triển mới của dự án và khẳng định sẽ tiếp tục triển khai The Spirit of Saigon.
Bên ngoài công trình được quây kín bằng tường rào cao gần 4 m. Gần một tuần nay, khi dự án được chấp thuận chuyển nhượng, giữa các tầng được che chắn bằng lưới, để tiếp tục thi công trở lại.
Cách đó một km, dự án IFC One Saigon (34 Tôn Đức Thắng) cũng bỏ hoang nhiều năm nay, gây mất mỹ quan đô thị, từng bị đánh giá là "làm xấu bộ mặt thành phố".
Mới đây, UBND thành phố đã nhận được đơn của bà Trương Mỹ Lan (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) xin tiếp tục tham gia đầu tư, hoàn thiện dự án. Thành phố đã chuyển đơn của bà Lan đến Sở Xây dựng, yêu cầu cơ quan này phối hợp với Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn thẩm định dự án, lập phương án xử lý theo đúng quy định và thẩm quyền.
Dự án tái khởi động sẽ mang lại hy vọng về việc hoàn thiện công trình biểu tượng này, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế TP HCM.
Quỳnh Trần - Phương Uyên