Hiện trạng dự án lấn sông Đồng Nai dài 1,3 km vừa bị bãi bỏ

Dự án cải tạo cảnh quan, phát triển đô thị ven sông qua phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa (nay là phường Trấn Biên), khởi công năm 2014 với tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng, gồm bờ kè, công viên, nhà phố, cao ốc, khách sạn và trung tâm thương mại. Dự án được cho sẽ là nơi "đáng sống bậc nhất Đồng Nai".
Tuy nhiên, dự án vấp phải phản đối của giới khoa học do lo ngại tác động môi trường, sinh thái từ lấp sông. Tháng 3/2015, chủ đầu tư xin tạm dừng để tham vấn các cơ quan Trung ương và được UBND tỉnh chấp thuận.
Theo người dân địa phương, trước đây dự án luôn có bảo vệ trực, tuy nhiên hiện nay thì không thấy ai lui tới.
Trên bãi đất trống của dự án, nhiều đống đất đá, ống cống thoát nước ngổn ngang. Một số người đi xe máy vào câu cá tạo thành vệt đường mòn.
Nhiều nhà hàng dựng các chòi khá kiên cố để kinh doanh ăn uống ở khu vực dự án.
Kế bên, một khu vực rộng chừng 2.000 m2 bị một quán nhậu "chiếm dụng" để bắc cầu, đặt bàn kinh doanh.
Khu vực dự án chưa kịp thi công bờ kè khiến đoạn tiếp giáp với sông Đồng Nai có nhiều đoạn sạt lở cộng thêm rác thải từ các quán ăn, cà phê ném xuống khiến bờ sông nơi đây nhếch nhác.
Toàn cảnh dự án lấn sông.
UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai dự án thời gian tới phải tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, hướng tới phát triển bền vững. Các sở, ngành liên quan được giao thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.
Vị trí dự án. Đồ họa: Tâm Thảo
Phước Tuấn