Hiện trạng dự án lấn sông Đồng Nai dài 1,3 km vừa bị bãi bỏ

Dự án cải tạo cảnh quan, phát triển đô thị ven sông qua phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa (nay là phường Trấn Biên), khởi công năm 2014 với tổng vốn hơn 3.200 tỷ đồng, gồm bờ kè, công viên, nhà phố, cao ốc, khách sạn và trung tâm thương mại. Dự án được cho sẽ là nơi "đáng sống bậc nhất Đồng Nai".

Tuy nhiên, dự án vấp phải phản đối của giới khoa học do lo ngại tác động môi trường, sinh thái từ lấp sông. Tháng 3/2015, chủ đầu tư xin tạm dừng để tham vấn các cơ quan Trung ương và được UBND tỉnh chấp thuận.