Hiện trạng chân cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe

Năm ngày sau vụ cháy bãi trông giữ xe vi phạm giao thông vào trưa 30/8, nhánh dẫn xuống đê Nguyễn Khoái của cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà vẫn ám đen.
Năm ngày sau vụ cháy bãi trông giữ xe vi phạm giao thông vào trưa 30/8, nhánh dẫn xuống đê Nguyễn Khoái của cầu Vĩnh Tuy, phường Hồng Hà vẫn ám đen.
Dưới gầm, hơn 500 xe các loại bị thiêu rụi, chỉ còn phần khung nằm xếp chồng lên nhau.
Dưới gầm, hơn 500 xe các loại bị thiêu rụi, chỉ còn phần khung nằm xếp chồng lên nhau.
Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, vụ cháy khiến bêtông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc.
Theo đánh giá của Sở Xây dựng Hà Nội, vụ cháy khiến bêtông bảo vệ đáy dầm nhịp N1 bị bong vỡ, lộ cốt thép đai ngang và một số thanh cốt thép dọc.
Trụ T2 cũng bị bong tróc bêtông bảo vệ, một số vị trí đã lộ cốt thép. Hiện chưa phát hiện hư hỏng ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.
Trụ T2 cũng bị bong tróc bêtông bảo vệ, một số vị trí đã lộ cốt thép. Hiện chưa phát hiện hư hỏng ống gel bảo vệ cốt thép dự ứng lực.
Tủ chiếu sáng T2A bị chập cháy, gây mất điện 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ quận Long Biên sang quận Hai Bà Trưng cũ.
Tủ chiếu sáng T2A bị chập cháy, gây mất điện 54 trụ đèn chiếu sáng trên cầu Vĩnh Tuy hướng từ quận Long Biên sang quận Hai Bà Trưng cũ.
Vụ cháy kéo dài hơn một giờ khiến phần bêtông dưới thành cầu nứt vỡ.
Vụ cháy kéo dài hơn một giờ khiến phần bêtông dưới thành cầu nứt vỡ.
Hiện để bảo vệ kết cấu cầu, Sở Xây dựng Hà Nội đã cho dựng khung sắt đỡ phần nhánh xuống đê Nguyễn Khoái. Việc chống đỡ chỉ được xem là phương án tạm thời, Sở sẽ tiếp tục kiểm định đối với các hạng mục cầu bị hư hỏng để có cơ sở đề xuất giải pháp cải tạo, sửa chữa.
Hiện để bảo vệ kết cấu cầu, Sở Xây dựng Hà Nội đã cho dựng khung sắt đỡ phần nhánh xuống đê Nguyễn Khoái. Việc chống đỡ chỉ được xem là phương án tạm thời, Sở sẽ tiếp tục kiểm định đối với các hạng mục cầu bị hư hỏng để có cơ sở đề xuất giải pháp cải tạo, sửa chữa.
Hiện tại khu vực xảy ra cháy vẫn còn rất nhiều phương tiện gồm cả xe máy và ôtô chưa được di dời. Sở Xây dựng TP Hà Nội đã yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước 30/10. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các tỉnh, thành lên kế hoạch di dời bãi xe dưới gầm cầu.
Hiện tại khu vực xảy ra cháy vẫn còn rất nhiều phương tiện gồm cả xe máy và ôtô chưa được di dời. Sở Xây dựng TP Hà Nội đã yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước 30/10. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các tỉnh, thành lên kế hoạch di dời bãi xe dưới gầm cầu.
Cùng với chống đỡ gầm cầu, Sở Xây dựng đã cấm xe tải từ 18 tấn trở lên đi vào nhánh xuống đê Nguyễn Khoái.
Cùng với chống đỡ gầm cầu, Sở Xây dựng đã cấm xe tải từ 18 tấn trở lên đi vào nhánh xuống đê Nguyễn Khoái.
Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng, dài 3,5 km với 8 làn xe, nối phường Vĩnh Tuy với phường Long Biên. Cầu kết nối các tuyến đường vành đai, giảm ùn tắc giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố.
Cầu Vĩnh Tuy bắc qua sông Hồng, dài 3,5 km với 8 làn xe, nối phường Vĩnh Tuy với phường Long Biên. Cầu kết nối các tuyến đường vành đai, giảm ùn tắc giao thông và đáp ứng nhu cầu đi lại giữa trung tâm Thủ đô với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố.
Hiện trạng gầm cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy hôm 30/8. Video: Việt An
Việt An