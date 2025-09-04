Hiện trạng chân cầu Vĩnh Tuy sau vụ cháy bãi xe

Hiện tại khu vực xảy ra cháy vẫn còn rất nhiều phương tiện gồm cả xe máy và ôtô chưa được di dời. Sở Xây dựng TP Hà Nội đã yêu cầu rà soát, di dời toàn bộ bãi trông giữ xe ra khỏi gầm cầu cạn trước 30/10. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các tỉnh, thành lên kế hoạch di dời bãi xe dưới gầm cầu.