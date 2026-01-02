Hiện trạng Bến du thuyền Vũ Nhôm trước khi thành công trình công cộng

Hiện lối vào chính của dự án đã khóa cửa, dán giấy cấm tập trung đông người. Dự án có một người bảo vệ để trông coi tài sản.
Bên trong được thiết kế nhiều phòng, đồ đạc để ngổn ngang.
Trần nhà một phần công trình ở tầng 3 cũng bị hư hỏng sau thời gian dài bỏ hoang, ảnh hưởng của thiên tai, nhất là khu vực bờ sông thường xuyên đón gió bão.
Phần sàn gỗ của công trình đã bong tróc, mục hoặc bị sóng đánh hư hỏng hoàn toàn. Các lối lên xuống, ra vào bến du thuyền được rào chắn tạm bợ.
Nhiều lan can kính bị vỡ từ lối dẫn lên các tầng trên cho đến phần sân thượng ở tầng 3 của Bến du thuyền.
Các khu vực hồ nước tiểu cảnh thành ao nước tù, đường cống thoát nước thành nơi xả rác.
Từ năm 2018, Thành ủy yêu cầu thu hồi dự án, nghiên cứu hai hướng: chuyển công trình phục vụ công cộng hoặc phá dỡ mở rộng không gian phía Tây sông Hàn. Trong quá trình triển khai các đồ án quy hoạch dọc trục Bạch Đằng - Trần Phú, thành phố thi tuyển phương án kiến trúc Quảng trường - Bảo tàng; kết quả được phê duyệt đầu năm 2025, định hướng giữ lại bến du thuyền và khai thác công năng mới.
Khu vực vỉa hè trước Bến du thuyền mỗi ngày rất đông người đi bộ tập thể dục. Tuy nhiên tại khu vực dự án cỏ mọc um tùm do để hoang lâu ngày.
Tháng 12/2025, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chuyển bến du thuyền Vũ "Nhôm" thành công trình phục vụ cộng đồng.
Sở Xây dựng cho biết thành phố đã làm việc với Công ty I.V.C, chủ đầu tư dự án Nhà hàng và Bến du thuyền phía Nam cảng sông Hàn, để thực hiện chủ trương thu hồi. Trước đó năm 2018, thành phố tính toán chi phí thu hồi khoảng 100 tỷ đồng, gồm bồi hoàn giá trị công trình, không bồi thường đất thuê.
Nguyễn Đông