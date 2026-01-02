Hiện trạng Bến du thuyền Vũ Nhôm trước khi thành công trình công cộng

Các khu vực hồ nước tiểu cảnh thành ao nước tù, đường cống thoát nước thành nơi xả rác.

Từ năm 2018, Thành ủy yêu cầu thu hồi dự án, nghiên cứu hai hướng: chuyển công trình phục vụ công cộng hoặc phá dỡ mở rộng không gian phía Tây sông Hàn. Trong quá trình triển khai các đồ án quy hoạch dọc trục Bạch Đằng - Trần Phú, thành phố thi tuyển phương án kiến trúc Quảng trường - Bảo tàng; kết quả được phê duyệt đầu năm 2025, định hướng giữ lại bến du thuyền và khai thác công năng mới.

Khu vực vỉa hè trước Bến du thuyền mỗi ngày rất đông người đi bộ tập thể dục. Tuy nhiên tại khu vực dự án cỏ mọc um tùm do để hoang lâu ngày.