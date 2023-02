Hiện trạng bảy dự án được TP HCM gỡ vướng

The Water Bay cũng là một trong những dự án được ưu tiên tháo gỡ đợt này. Dự án có quy mô 30,2 ha, tọa lạc tại số 26 Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, TP Thủ Đức, do Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 làm chủ đầu tư. Sau khi đổi chủ về tay Novaland, dự án được công bố tên thương mại là The Water Bay.



Các hạng mục công trình xây móng đang làm dở dang phải tạm ngưng xây dựng do bị thanh, kiểm tra.



UBND TP HCM chấp thuận chuyển mục đích sử dụng hơn 30 ha đất của Công ty Thế kỷ 21 tại dự án Khu du lịch, văn hóa, giải trí thuộc phường Bình Khánh sang xây dựng khoảng 4.000 căn hộ tái định cư và hoán đổi hơn 30 ha đất sạch thuộc 90,2 ha khu tái định cư Nam Rạch Chiếc. Sau đó, thành phố chấp thuận cho chuyển khu đất tái định cư này sang đầu tư kinh doanh nhà ở.



Theo Thanh tra Chính phủ, TP HCM đã không thực hiện đấu giá theo quy định, tính tiền sử dụng đất không đúng thời điểm giao đất đối với dự án.

Từ tuần sau trở đi, từng doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo kết luận ban đầu của thành phố. Sẽ có tình huống dự án vướng mắc sở ngành và Phó chủ tịch UBND TP HCM xem xét, nhưng cũng có một số tình huống vướng pháp lý của dự án phải trình lên lãnh đạo cao nhất của thành phố để tìm hướng xử lý.