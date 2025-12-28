Hiện trạng ba trạm thu phí bỏ hoang, tiềm ẩn nguy hiểm trên quốc lộ 51

Sau khi ngừng hoạt động, trạm T1 xuống cấp nhưng chưa được tháo dỡ, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Các chốt thu phí được quây tôn chống bụi, song nhiều thanh sắt bảo vệ bị uốn cong, hư hỏng do xe va chạm.
Sau khi ngừng hoạt động, trạm T1 xuống cấp nhưng chưa được tháo dỡ, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, mất an toàn giao thông và ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Các chốt thu phí được quây tôn chống bụi, song nhiều thanh sắt bảo vệ bị uốn cong, hư hỏng do xe va chạm.
Các bảng màu cản quang tại trạm bị bụi phủ kín, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
"Tôi chở hàng tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu nên đi lại qua con đường này mỗi ngày. Việc trạm thu phí án ngự trên đường mà không hoạt động rất nguy hiểm, đặc biệt là buổi tối", anh Hân, một tài xế cho biết.
Các bảng màu cản quang tại trạm bị bụi phủ kín, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
"Tôi chở hàng tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu nên đi lại qua con đường này mỗi ngày. Việc trạm thu phí án ngự trên đường mà không hoạt động rất nguy hiểm, đặc biệt là buổi tối", anh Hân, một tài xế cho biết.
Các con lươn hành lang bảo vệ trước trạm nằm lăn lóc trên đường. "Đường quanh trạm này cũng xuống cấp, ổ gà ổ voi dày đặc, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra", chị Hằng, người dân sống bên trạm thu phí cho biết.
Các con lươn hành lang bảo vệ trước trạm nằm lăn lóc trên đường. "Đường quanh trạm này cũng xuống cấp, ổ gà ổ voi dày đặc, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra", chị Hằng, người dân sống bên trạm thu phí cho biết.
Cách đó khoảng 10 km, trạm thu phí T2 tại phường Long Phước (Đồng Nai) cũng đã ngừng hoạt động, chờ cơ quan chức năng tháo dỡ. Khác trạm T1 đặt một vị trí, trạm T2 được bố trí hai làn, cách nhau khoảng 200 m để thuận tiện thu phí và điều tiết giao thông.
Cách đó khoảng 10 km, trạm thu phí T2 tại phường Long Phước (Đồng Nai) cũng đã ngừng hoạt động, chờ cơ quan chức năng tháo dỡ. Khác trạm T1 đặt một vị trí, trạm T2 được bố trí hai làn, cách nhau khoảng 200 m để thuận tiện thu phí và điều tiết giao thông.
Theo nhiều tài xế, trạm thu phí chưa được tháo dỡ gây ra tình trạng xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn và thu hẹp mặt đường.
Giữa tháng 12, Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) đã có công văn yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ các trạm thu phí trên tuyến.
Theo nhiều tài xế, trạm thu phí chưa được tháo dỡ gây ra tình trạng xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn và thu hẹp mặt đường.
Giữa tháng 12, Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) đã có công văn yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ các trạm thu phí trên tuyến.
Nhiều hố sâu nguy hiểm cùng nhiều mảng bêtông vương vãi ở quanh trạm T2.
Nhiều hố sâu nguy hiểm cùng nhiều mảng bêtông vương vãi ở quanh trạm T2.
Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM cũng có văn bản yêu cầu nhà đầu tư BOT quốc lộ 51 phải tháo dỡ trạm thu phí T3, ở phường Tân Hải, trước ngày 31/12, quá hạn sẽ tự thực hiện để đảm bảo an toàn.
Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM cũng có văn bản yêu cầu nhà đầu tư BOT quốc lộ 51 phải tháo dỡ trạm thu phí T3, ở phường Tân Hải, trước ngày 31/12, quá hạn sẽ tự thực hiện để đảm bảo an toàn.
Các cabin thu phí được quây tôn kín mít. Theo Sở Xây dựng TP HCM, trạm T3 đã dừng khai thác nhưng vẫn còn nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ và hạng mục phụ trợ, gây thu hẹp mặt đường, xung đột giao thông; nhiều hạng mục xuống cấp, tiềm ẩn mất an toàn.
BVEC cho biết quyền thu phí ba trạm trên quốc lộ 51 là tài sản bảo đảm khoản vay nên việc tháo dỡ, thay đổi hiện trạng phải được ngân hàng chấp thuận. Doanh nghiệp đề nghị gia hạn thời gian tháo dỡ và tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn trên tuyến.
Các cabin thu phí được quây tôn kín mít. Theo Sở Xây dựng TP HCM, trạm T3 đã dừng khai thác nhưng vẫn còn nhà trạm, đảo phân luồng, móng trụ và hạng mục phụ trợ, gây thu hẹp mặt đường, xung đột giao thông; nhiều hạng mục xuống cấp, tiềm ẩn mất an toàn.
BVEC cho biết quyền thu phí ba trạm trên quốc lộ 51 là tài sản bảo đảm khoản vay nên việc tháo dỡ, thay đổi hiện trạng phải được ngân hàng chấp thuận. Doanh nghiệp đề nghị gia hạn thời gian tháo dỡ và tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn trên tuyến.
Vị trí ba trạm thu phí trên quốc lộ 51. Đồ hoạ: Khánh Hoàng
Vị trí ba trạm thu phí trên quốc lộ 51. Đồ hoạ: Khánh Hoàng
Phước Tuấn - Trường Hà