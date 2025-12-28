Hiện trạng ba trạm thu phí bỏ hoang, tiềm ẩn nguy hiểm trên quốc lộ 51

Theo nhiều tài xế, trạm thu phí chưa được tháo dỡ gây ra tình trạng xung đột giao thông, che khuất tầm nhìn và thu hẹp mặt đường.

Giữa tháng 12, Cục Đường bộ (Bộ Xây dựng) đã có công văn yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) tháo dỡ các trạm thu phí trên tuyến.