Hiện trạng 8 khu đất bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra sai phạm

Tại Bình Dương, thanh tra chỉ ra ba dự án nhà ở, chung cư thương mại của Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An (100% vốn nhà nước) có nhiều sai phạm trong huy động vốn, bán đất nền.

Ba dự án gồm các khu đất 96.251 m2, 64.000 m2 và 47.800 m2 tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, nằm kế nhau. Hiện, một số vị trí đã xây nhà, còn lại bỏ trống.

Tại khu đất 96.251 m2, UBND tỉnh Bình Dương thu hồi hơn 95.200 m2 đất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV xe lửa Dĩ An và 298,8 m2 đất của 3 hộ dân. Khu đất sau đó giao cho Công ty TNHH Phát triển nhà xe lửa Dĩ An để thực hiện dự án khu nhà ở thương mại đường sắt Dĩ An.

Theo Thanh tra Chính phủ, việc giao đất không thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để đấu giá quyền sử dụng đất; chủ đầu tư cũng có nhiều sai phạm như chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng xã hội; bán nền đất cho các cá nhân xây nhà ở trong lô đất lẽ ra phải là khu nhà trẻ như công năng được phê duyệt. Hành vi này bị xác định có dấu hiệu "lừa đảo khách hàng".