Hiện trạng 131 mái vòm cầu đường sắt Phùng Hưng

Công trình do người Pháp xây dựng hơn 100 năm trước, đưa tàu hỏa từ ga Long Biên vào trung tâm Hà Nội. Theo thời gian nhiều ô vòm ở gầm cầu được xây bịt kín. Đoạn qua phố Gầm Cầu, cạnh ga Long Biên, cao nhất khoảng 6 m. Nhiều hàng quán xung quanh tận dụng treo biển quảng cáo, lắp đèn chiếu sáng phục vụ hoạt động vào buổi tối.

Một tuần trước, UBND Hà Nội đề nghị điều chỉnh tổ chức chạy tàu, theo đó tàu khách từ phía nam dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía bắc dừng tại ga Gia Lâm. Thành phố đồng thời chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên, gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch tại khu vực 131 ô vòm cầu đá trên tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, dọc các phố Phùng Hưng, Gầm Cầu và cầu Long Biên.