Hiện trạng 131 mái vòm cầu đường sắt Phùng Hưng

Công trình do người Pháp xây dựng hơn 100 năm trước, đưa tàu hỏa từ ga Long Biên vào trung tâm Hà Nội. Theo thời gian nhiều ô vòm ở gầm cầu được xây bịt kín. Đoạn qua phố Gầm Cầu, cạnh ga Long Biên, cao nhất khoảng 6 m. Nhiều hàng quán xung quanh tận dụng treo biển quảng cáo, lắp đèn chiếu sáng phục vụ hoạt động vào buổi tối.
Một tuần trước, UBND Hà Nội đề nghị điều chỉnh tổ chức chạy tàu, theo đó tàu khách từ phía nam dừng tại ga Hà Nội, tàu khách từ phía bắc dừng tại ga Gia Lâm. Thành phố đồng thời chỉ đạo các sở, ngành nghiên cứu phương án bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử cầu Long Biên, gắn với phát triển không gian văn hóa, dịch vụ, du lịch tại khu vực 131 ô vòm cầu đá trên tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng, dọc các phố Phùng Hưng, Gầm Cầu và cầu Long Biên.
Các ô gầm cầu đường sắt bắt đầu từ phố Phùng Hưng đến hết phố Gầm Cầu (giáp với ga Long Biên) dài khoảng 1 km.
Phố Gầm Cầu dài 500 m rộng 4 m, một bên nhà dân một bên là dãy ô vòm bịt kín.
Năm 2017, TP Hà Nội đã kiến nghị cải tạo, khôi phục 127 vòm đoạn phố Phùng Hưng để phục vụ các hoạt động văn hóa, thương mại.
Các ô vòm đánh dấu từ 2 đến 131, lắp ghép bằng đá hộc. Mỗi ô vòm có diện tích khoảng 16 m², bề rộng tương đương nhau, chiều cao dao động 2–6 m tùy đoạn.
Ô số 79 cũng được đục thông năm 2021, hiện nay là địa điểm buôn bán của một hàng ăn.
Ngách nhỏ sát các ô vòm bịt kín tại ngõ Hàng Hương chỉ rộng hơn 1 m bên trong có các hộ dân sinh sống.
Dọc tuyến phố Phùng Hưng hướng về Hàng Cót, nhiều tác phẩm nghệ thuật, trang trí làm gần 20 ô vòm tại đây trở nên sinh động, dự án hoàn thành năm 2018.
Đoạn mái vòm số 2 trên phố Phùng Hưng cao khoảng 3 m, phía trên rộng 4 m, chỉ dành cho tàu hỏa.
Những năm gần đây, trong các dịp lễ tết, đoạn đường này được trang hoàng lộng lẫy, là điểm đến thu hút đông đảo người dân và khách du lịch lui tới.
Hoàng Giang