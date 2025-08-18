Hiến tinh trùng giúp phụ nữ đồng tính, độc thân có con

Nhật BảnMột nhân viên văn phòng 38 tuổi ở thành phố Osaka hiến tinh trùng cho phụ nữ đồng tính, độc thân có con, gây tranh cãi đạo đức cũng như pháp lý.

Người đàn ông này được biết đến với biệt danh Hajime, kể với Kansai TV hôm 15/8 rằng anh đã giúp 7 phụ nữ mang thai, trong đó 4 người đã sinh con.

Hành trình hiến tinh trùng của Hajime bắt đầu từ 5 năm trước, khi một người bạn đại học vô sinh nhờ anh giúp đỡ. Ban đầu, Hajime ngỡ ngàng khi bạn đề nghị anh quan hệ tình dục với vợ của họ để có con. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu và đồng cảm với hoàn cảnh khó khăn của bạn, anh đã đồng ý giúp đỡ mà không lấy phí. Đứa trẻ chào đời sau đó và được cặp vợ chồng nuôi dưỡng. Hajime cho biết nhìn thấy niềm vui của gia đình bạn đã thôi thúc anh giúp đỡ những người khác.

Để tìm kiếm người cần giúp đỡ, Hajime đã tạo một tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội. Anh thường xuyên đăng tải kết quả xét nghiệm bệnh truyền nhiễm hàng tháng và chia sẻ bằng tốt nghiệp đại học để xác minh uy tín. Hajime cung cấp dịch vụ miễn phí, chỉ yêu cầu hỗ trợ chi phí đi lại. Anh cũng tuyên bố sẽ không ký hợp đồng, không yêu cầu quyền làm cha hay trách nhiệm tài chính với những đứa trẻ được thụ thai.

Với phương pháp hiến tinh trùng của mình, Hajime đã nhận được hơn 20 yêu cầu và giúp 7 phụ nữ mang thai thành công, trong đó 4 người đã sinh con. Ban đầu, anh nghĩ nhóm khách hàng chủ yếu là các cặp vợ chồng vô sinh nhưng sau đó nhận ra phần lớn họ là các cặp đồng tính nữ và phụ nữ độc thân. Đối với những người này, dịch vụ của Hajime mang lại "hy vọng đơn giản hơn" vì luật pháp Nhật Bản có nhiều hạn chế đối với điều trị sinh sản cho phụ nữ chưa kết hôn và các cặp đồng tính.

Hành động của Hajime đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số người ủng hộ và cho rằng luật pháp cần thay đổi để bắt kịp nhu cầu xã hội, trong khi những người khác bày tỏ lo ngại về những rủi ro pháp lý và xã hội có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên, Hajime khẳng định động lực của anh không phải là tiền bạc mà là cảm giác "có ý nghĩa" khi giúp đỡ mọi người.

Tại Nhật Bản, pháp luật về hiến tinh trùng vẫn đang trong một vùng xám pháp lý và chưa có một đạo luật toàn diện nào điều chỉnh hoạt động này một cách chặt chẽ. Hầu hết phòng khám và bệnh viện tuân thủ theo hướng dẫn của Hiệp hội Sản phụ khoa Nhật Bản. Các hướng dẫn này thường chỉ cho phép các cặp vợ chồng đã kết hôn hợp pháp được nhận tinh trùng hiến tặng, chủ yếu là các trường hợp vô sinh do người chồng.

Vì Nhật Bản chưa công nhận hôn nhân đồng giới, nên cả cặp đôi đồng tính nữ lẫn phụ nữ độc thân đều bị loại trừ khỏi các dịch vụ hiến tinh trùng chính thống. Điều này đẩy nhiều người phải tìm đến các nguồn hiến tinh trùng không chính thức trên mạng, dẫn đến những rủi ro về sức khỏe và pháp lý. Một đạo luật được thông qua vào năm 2020 đã công nhận cha mẹ hợp pháp cho những đứa trẻ sinh ra từ tinh trùng hiến tặng, nhưng vẫn chưa giải quyết rõ ràng quyền của trẻ em được biết về người hiến tặng, cũng như chưa có quy định cụ thể về việc hiến tinh trùng tư nhân hay quảng cáo trực tuyến.

Trên thế giới, hiện tượng hiến tinh trùng cá nhân hoặc không chính thức đang ngày càng trở nên phổ biến, chủ yếu thông qua các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến. Điều này xuất phát từ việc nhiều quốc gia có những quy định pháp lý và y tế rất nghiêm ngặt đối với việc hiến tinh trùng tại các ngân hàng tinh trùng và phòng khám chính thống.

Tương tự Hajime, nhiều người hiến tặng tinh trùng tư nhân khác cũng làm điều này vì động cơ nhân đạo, muốn giúp đỡ những người không đủ điều kiện tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ sinh sản chính thống, như phụ nữ độc thân hoặc các cặp đôi đồng tính. Các phương pháp hiến tặng cũng rất đa dạng, từ thụ tinh nhân tạo tại nhà (IUI) cho đến quan hệ tình dục trực tiếp.

Một trong những rủi ro lớn nhất của việc hiến tinh trùng không chính thức là thiếu quy trình sàng lọc y tế. Các ngân hàng tinh trùng chính thống thường thực hiện xét nghiệm toàn diện về bệnh truyền nhiễm, bệnh di truyền và lịch sử sức khỏe của người hiến. Ngược lại, những người hiến tặng tư nhân có thể không làm hoặc làm không đầy đủ các xét nghiệm này, gây nguy cơ lây nhiễm bệnh cho người nhận và ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ.

Ngoài ra, việc không có hợp đồng pháp lý rõ ràng dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp. Người hiến có thể không được miễn trừ trách nhiệm làm cha về mặt pháp lý và tài chính, trong khi đứa trẻ có thể gặp khó khăn trong việc tìm hiểu về nguồn gốc sinh học của mình. Hơn nữa, việc một người hiến tinh trùng cho quá nhiều người có thể dẫn đến nguy cơ hôn nhân cận huyết giữa những đứa trẻ có cùng cha nhưng không biết nhau trong tương lai.

Hoàng Dung (Theo Kansai TV, AFP)