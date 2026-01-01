Hiến thận cho đồng nghiệp

SingaporeChứng kiến đồng nghiệp vật vã với bệnh suy thận giai đoạn cuối, Tew Jian En, 32 tuổi, quyết định hiến một quả thận cứu bạn.

Năm 2015, Tew Jian En và Pang Jinghui gặp nhau khi cùng làm kỹ sư âm thanh tại một công ty ở Singapore. Cùng niềm đam mê âm nhạc, họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Thấy Tew là người Malaysia mới sang Singapore làm việc và sống một mình, Pang mời anh về nhà đón ngày đông chí cùng gia đình.

Sau này, dù chuyển sang công việc khác, họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Tew dần nhận ra sức khỏe của Pang suy giảm. Năm 2017, chức năng thận của Pang giảm từ 50% xuống dưới 40%, buộc phải điều trị tích cực, dùng steroid và đối mặt với các triệu chứng như thay đổi tâm trạng, buồn nôn, phù nề.

Pang mắc bệnh thận mạn tính từ thời thiếu niên. Trong lần khám sức khỏe trước khi nhập ngũ ở tuổi 18, anh được chẩn đoán bệnh thận IgA - một bệnh tự miễn ảnh hưởng đến thận. Nhiều năm liền tình trạng vẫn được kiểm soát và gần như không gây triệu chứng, nhưng theo thời gian, bệnh tiến triển xấu dần.

Anh Tew (trái) sau ca phẫu thuật cùng anh Pang ở Bệnh viện Mount Elizabeth, Singapore. Ảnh: Strait Times

"Tôi biết sẽ đến lúc phải đối mặt với thực tế là mình cần ghép thận", anh nói. Pang không tìm được người thân phù hợp để hiến thận sống do yêu cầu y khoa nghiêm ngặt, người hiến phải có chức năng thận tốt, không mắc các bệnh nguy cơ như tăng huyết áp, tiểu đường hay bệnh thận di truyền, đồng thời phải tương thích nhóm máu và mô với người nhận. Khi không ai trong gia đình đáp ứng điều kiện, anh chuyển sang tìm người hiến ngoài huyết thống.

Năm 2020, Pang đánh liều gọi cho Tew để hỏi về khả năng hiến thận và nhận được sự đồng ý. "Tôi từng mất em gái vì bệnh bạch cầu, nên hiểu cảm giác của gia đình Jinghui và muốn giúp anh ấy", Tew nói.

Ngay trước khi được đưa vào phòng mổ, điện thoại của Tew reo, vợ báo tin anh sắp lên chức bố vì cô phát hiện mang thai. Khoảnh khắc đó khiến anh chững lại vài giây, nhưng Tew vẫn quyết định tiếp tục ca hiến thận.

Quả thận của Tew tác động đến gần như tức thì sau ca phẫu thuật, các triệu chứng phù nề của Pang biến mất. Bác sĩ Adrian Liew ở Bệnh viện Mount Elizabeth cho biết cả hai đều khỏe mạnh, chức năng thận ổn định và tiếp tục sinh hoạt bình thường.

Sau ca ghép, cả hai cũng đón thêm thành viên mới, Tew hiện là cha của hai bé gái 4 và 2 tuổi, còn Pang có con hai năm sau phẫu thuật. Ngoài đời, mối quan hệ giữa hai gia đình ngày càng gắn bó, họ thường xuyên thăm hỏi, gặp gỡ và cho các con chơi cùng nhau.

"Tôi luôn thấy mình mang ơn anh ấy, người cho tôi cuộc đời mới", Pang nói.

Ngọc Ngân (Theo Strait Times)