Hiến kế giải pháp chống Covid-19 được nhận hỗ trợ tới 2 tỷ đồng

TP HCMCá nhân, tổ chức có giải pháp sáng tạo giúp thành phố ứng phó dịch sẽ được xét hỗ trợ 2 tỷ đồng, công nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Chương trình tìm kiếm và kết nối các giải pháp đổi mới sáng tạo ứng phó dịch Covid-19 tại TP HCM 2021 (HIS-COVID) do Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tổ chức. Những giải pháp chống dịch có tính sáng tạo, hoàn thiện công nghệ được Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ chuyển giao cho các sở ngành, doanh nghiệp tại thành phố và các tỉnh thành khác.

HIS-COVID khuyến khích những sáng tạo dù nhỏ nhưng có thể ứng dụng được trong quá trình chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát, truy vết, điều tiết nguồn lực xã hội, tạo ra giá trị cho cộng đồng hay cung cấp các giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp để duy trì và phát triển trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Ứng dụng Busmap với chức năng tìm kiếm xe thực phẩm theo vị trí người dùng hỗ trợ người dân mua sắm. Ảnh chụp màn hình.

Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, sẽ chọn ra 20 giải pháp, công nghệ tốt nhất được tham gia huấn luyện và tư vấn hoàn thiện kỹ năng trình bày trước hội đồng tuyển chọn. 10 giải pháp xuất sắc tại chung kết chương trình được thưởng tiền mặt 10 triệu đồng và vinh danh trong Tuần lễ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp TP HCM - WHISE 2021.

Ngoài ra, các dự án khi tham gia được tạo điều kiện đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo thành phố (SpeedUp) với mức hỗ trợ tối đa 2 tỷ đồng. Đây là chương trình được Sở Khoa học và Công nghệ triển khai từ năm 2016, khi đó ưu tiên cho các dự án thuộc 4 ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố gồm: cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, hóa chất - nhựa - cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm. Trong giai đoạn 2016 - 2020, chương trình đã hỗ trợ cho 25 doanh nghiệp khởi nghiệp với tổng số tiền 40 tỷ đồng. Năm nay chương trình ưu tiên cho các giải pháp hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19.

Được phát động từ 26/7 đến 11/8 chương trình HIS-COVID có 55 dự án tham dự, đều là các giải pháp ứng dụng công nghệ chống dịch. Trong số này có dự án ATM oxy do anh Hoàng Tuấn Anh (chủ dự án ATM gạo) cung cấp oxy miễn phí cho các bệnh nhận Covid-19 tại TP HCM; Dự án máy xét nghiệm nhanh Covid-19 giá rẻ Spotcheck SC48 với chi phí 1/10 so với các máy Realtime PCR; Dự án Busmap (xe buýt thành phố) do Lê Yên Thanh phát triển đã mở rộng chức năng tìm kiếm các xe bán thực phẩm lưu động tại TP HCM giúp người dân mua nhu yếu phẩm thiết yếu ở các điểm bán dễ dàng hơn...

HIS-COVID tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tham dự đến hết 15/8, vòng bán kết diễn ra từ 23-31/8, chung kết 13/9.

Hà An