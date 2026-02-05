Con 'về' khi chúng tôi không còn hy vọng nhiều sau 6 năm miệt mài làm IVF

Trộm vía bây giờ con trai tôi đã được hơn hai tuổi, cũng kết thúc hành trình sáu năm tìm con.

Qua bài viết: Tuyệt vọng vì thất bại khi làm IVF tìm con. Đây là lần đầu tiên tôi đọc bài tâm sự trên báo VnExpress mà phải đăng nhập vào để gửi đến bạn một cái ôm và một lời an ủi. Qua đó tôi cũng muốn kể câu chuyện mà vợ tôi từng trải qua để tiếp thêm động lực cho bạn.

Tôi 31 tuổi, có vợ bằng tuổi và ở cùng xã. Năm vợ tôi học lớp 11 thì phát hiện bị u lạc nội mạc ở buồng trứng trái khi đến bệnh viện tuyến huyện, do không có chuyên môn nên họ cắt luôn buồng trứng trái. Đến năm 21 tuổi, buồng trứng còn lại của vợ tôi tiếp tục bị u lạc nội mạc nên người nhà dẫn ra bệnh viện trung ương Huế để mổ bóc tách, mong còn cơ hội cưới chồng sinh con. Thời điểm vợ tôi mổ, hai đứa mới quen nhau được ba tháng. Sau khi vợ biết bệnh của mình, đã dứt khoát nói lời chia tay trong khi hai đứa vẫn yêu nhau bình thường. Tôi tìm hiểu và chạy thẳng ra bệnh viện. Sau khi thăm hỏi bác sĩ, biết căn bệnh của vợ tôi có tỷ lệ có con không quá cao, tôi quyết định xin phép hai bên gia đình cưới luôn khi mới 23 tuổi.

Về chung nhà hai năm không thấy có con, vợ chồng tôi quyết định đi thăm khám nhiều nơi, cuối cùng không có kết quả gì, lại tốn kém. Đến năm thứ ba hôn nhân, hai vợ chồng quyết định đi làm IVF nhưng khó khăn kéo đến rất nhiều. Vì u lạc nội mạc tái phát nên phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật rồi cuối cùng cắt ống dẫn trứng. Lần đầu vợ tôi hút trứng, chỉ được 3 quả, trong đó 2 quả thành phôi ngày 3, một quả loại 2, một quả loại 3. Sau khi cấy hai phôi đó, về nhà vợ tôi suốt ngày nằm nghe kinh, hạn chế ngồi hoặc đứng nhiều. Hai vợ chồng rất mong chờ nhưng cuối cùng xét nghiệm beta không có. Vợ tôi khóc rất nhiều, cũng suy sụp nhiều nhưng tôi luôn bên cạnh an ủi, động viên, bảo là duyên chưa tới.

Sau đó chúng tôi lại làm IVF lần thứ hai, được một phôi loại một ngày 3 và 2 phôi loại 2 ngày 3. Quá trình kích trứng, tôi luôn là người chăm sóc, an ủi và cũng là người tiêm thuốc cho vợ. Lần này chất lượng trứng tốt hơn nên hai vợ chồng rất có niềm tin và cũng cấy được hai lần (trứng loại một cấy trước và loại 2 cấy sau) nhưng cuối cùng mong chờ bao nhiêu lại thất vọng bấy nhiêu. Vợ tôi khóc rất nhiều và tâm trạng chắc cũng giống như bạn bây giờ. Tôi cũng buồn nhưng tôi là chỗ dựa duy nhất cho vợ nên khuyên vợ nghỉ ngơi một thời gian.

Đến lần thứ ba, khi làm lại từ đầu chỉ có một phôi loại một, một phôi loại 2 và một phôi loại 3 ngày 3. Lần đầu cấy loại một không được, đến khi cấy loại 2 và loại 3 trong khi hai vợ chồng không còn hy vọng nhiều thì lại được một bé. Trộm vía bây giờ con trai tôi đã được hơn hai tuổi, cũng kết thúc hành trình sáu năm tìm con.

Hy vọng câu chuyện của tôi có thể tiếp thêm động lực cho bạn và quan trọng bạn hãy mạnh mẽ lên, đừng bao giờ mất niềm tin nhé. Chúc bạn lần sau sẽ thành công. Nói thêm là, trong quá trình vợ làm IVF, tôi tìm hiểu và nghiên cứu rất nhiều. Hầu như các vấn đề liên quan đến IVF về chế độ ăn uống hay những bài học dân gian, tôi đều nắm rõ. Tôi là đầu bếp nên chăm vợ ăn uống theo từng giai đoạn IVF rất tốt. Bạn có thể tham khảo thêm nhé.

