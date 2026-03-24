Hiểm họa ung thư giấu mặt sau những 'nốt mờ' ở phổi

Các bác sĩ cảnh báo về mức độ nguy hiểm của những nốt mờ phổi kích thước bé, với tỷ lệ ác tính lên tới 64,3% ở các nốt dưới 1 cm.

TS.BS Ngô Gia Khánh, Trưởng Khoa Phẫu thuật lồng ngực, Bệnh viện Bạch Mai, công bố thêm số liệu lâm sàng cho thấy gần 70% nốt mờ phổi dưới 3 cm mang mầm mống ung thư. Chuyên gia nhấn mạnh ngành y tế hiện nay đã loại bỏ hoàn toàn quan điểm "đợi u lớn mới mổ". Thay vào đó, bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần nắm bắt "thời điểm vàng" để phẫu thuật triệt căn ngay khi phát hiện tổn thương sớm, giúp họ bảo toàn sức khỏe và tránh khỏi quá trình hóa trị bổ trợ gian nan.

Thực tế điều trị cho thấy người dân thường mang tâm lý chủ quan, chỉ đi khám khi cơ thể lên tiếng bằng các triệu chứng nặng như ho ra máu hay đau tức ngực. Các bác sĩ thường xuyên phát hiện tình cờ khối u ác tính ở phổi khi người dân đi kiểm tra các bệnh lý tim mạch, thần kinh hoặc chuyển hóa. Sự chủ quan này khiến mầm bệnh có cơ hội tiến triển nhanh, làm phức tạp hóa quá trình cứu chữa.

Một bệnh nhân ung thư phổi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Kim Long

Nhằm tăng cơ hội sống cho bệnh nhân, Bệnh viện Bạch Mai hiện ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong công tác chẩn đoán. PGS.TS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và Ung bướu, cho biết hệ thống y tế đã chuyển sang cá thể hóa phác đồ điều trị ngay từ đầu dựa trên đặc điểm di truyền của từng người bệnh. Cách tiếp cận này giúp bác sĩ đánh giá chính xác bản chất khối u và đưa ra hướng can thiệp tối ưu nhất.

Giới chuyên môn khẳng định ung thư phổi không phải là án tử nếu người dân chủ động tầm soát định kỳ. Các nhóm đối tượng cần đặc biệt chú ý bao gồm người hút thuốc lá, bệnh nhân mắc bệnh phổi mạn tính (COPD, xơ phổi, lao) và người có tiền sử gia đình mắc ung thư. Đặc biệt tại Việt Nam, phụ nữ hít khói thuốc thụ động hoặc người dân sinh sống, làm việc trong môi trường ô nhiễm, tiếp xúc hóa chất độc hại lâu năm cũng đối mặt nguy cơ mắc bệnh rất cao.

Lê Nga