Hiểm họa từ Pod Chill - ma túy núp bóng thuốc lá điện tử

Hà Nội'Pod Chill' được quảng cáo là một dạng thuốc lá điện tử mang hương vị trái cây song thực chất chứa chất cấm tinh dầu cần sa, có thể gây rối loạn tinh thần.

Ngày 24/9, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 Bộ Công an) phát cảnh báo về "hiểm họa khôn lường" từ ma túy núp bóng thuốc lá điện tử.

Theo A05, Pod Chill được ngụy trang một cách tinh vi để qua mặt cơ quan chức năng, phụ huynh, nhà trường và đánh lừa người tiêu dùng ở lứa tuổi thanh thiếu niên và học sinh. Nhóm tội phạm dùng mạng xã hội để quảng cáo, lôi kéo người dùng bằng cách cho dùng thử miễn phí hoặc trả hoa hồng nhằm mở rộng mạng lưới phân phối.

Một dạng Pod Chill bị thu giữ. Ảnh: A05

Pod Chill được giới thiệu chỉ là một loại tinh dầu thuốc lá điện tử thông thường, không gây nghiện, mang hương vị của các loại trái cây, giúp giảm căng thẳng, dễ ngủ và tăng sự tập trung.

Nhưng A05 chỉ ra "thực chất, các loại tinh dầu trong Pod Chill là hỗn hợp hóa chất chứa ma túy như tinh dầu cần sa, tạo ảo giác, kích thích". Các chất này có thể bao gồm cả cannabinoid tổng hợp bị cấm sử dụng theo pháp luật hiện hành.

Người sử dụng Pod Chil có thể bị những tác động tiêu cực đến sức khỏe, gặp phải nhiều triệu chứng như rối loạn tâm thần và hành vi khiến dễ cáu gắt, cảm xúc không ổn định, hay lo âu và bồn chồn. Tình trạng này sẽ kéo dài, dẫn đến mất kiểm soát, thậm chí là ảo giác.

Người dùng còn có thể bị suy nhược cơ thể, buồn nôn, đau đầu, mất nước, mệt mỏi. Nguy hiểm hơn, Pod Chill gây nghiện khiến người dùng bị lệ thuộc vào nó hoặc ngộ độc cấp tính, gây tổn thương phổi, cơ quan nội tạng, thậm chí là tử vong khi sử dụng quá liều.

A05 khuyến cáo không vì tò mò hay bị rủ rê mà sử dụng Pod Chill, "dù chỉ một lần".

Nhiều đường dây mua bán thuốc lá điện tử gần đây liên tục bị triệt phá. Ảnh: A05

Từ 1/1/2025, thuốc lá điện tử chính thức bị cấm tại Việt Nam. Từ năm 2015 đến 2020, tỷ lệ hút thuốc lá điện tử ở người trưởng thành (từ 15 tuổi trở lên) tăng từ 0,2% lên 3,6%. Nhóm học sinh 13-17 tuổi, tỷ lệ hút tăng từ 2,6% (năm 2019) lên 8,1% (năm 2023). Nhóm nữ tuổi 11-18, kết quả điều tra sơ bộ tại 11 tỉnh thành cho thấy tỷ lệ sử dụng là 4,3% vào năm 2023.

Năm 2023, số người nhập viện do ngộ độc, bệnh vì thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là 1.224. Các sản phẩm không chỉ gây hại sức khỏe, gây nghiện nicotine mà còn có nguy cơ bị trộn ma túy, như vụ án trên.

Phạm Dự