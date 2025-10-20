Hiểm họa khí hậu khiến 2 triệu người chết trong nửa thế kỷ

Cơ quan khí tượng LHQ cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan đã giết chết hơn 2 triệu người trong 50 năm qua, chủ yếu là ở nước đang phát triển.

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc (LHQ) ngày 20/10 công bố báo cáo cho biết gần một nửa quốc gia trên thế giới thiếu hệ thống cảnh báo sớm về các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến hàng triệu người, đặc biệt là người dân ở các quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương.

WMO kêu gọi khắc phục lỗ hổng trong mạng lưới giám sát và dự báo toàn cầu, cho rằng việc cảnh báo kịp thời là rất quan trọng để cứu sống người dân, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan đang gia tăng do biến đổi khí hậu.

"Hàng triệu người không được bảo vệ trước thời tiết nguy hiểm, gây thiệt hại ngày càng lớn cho kinh tế và cơ sở hạ tầng quan trọng", WMO đánh giá, thêm rằng số ca tử vong liên quan đến thiên tai ở các quốc gia không có hệ thống cảnh báo sớm cao gấp 6 lần.

Cây đổ sau khi bão Wipha đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 20/7. Ảnh: Reuters

WMO cho biết các hiểm họa liên quan đến thời tiết, nước và khí hậu đã giết chết hơn 2 triệu người trong 50 năm qua, trong đó 90% ca tử vong ở các nước đang phát triển.

"Tác động ngày càng tăng khi thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn", WMO nhận định.

WMO ghi nhận thế giới đã có tiến bộ rõ rệt trong giám sát khí hậu suốt thập kỷ qua, với số quốc gia sử dụng hệ thống cảnh báo sớm thiên tai đã tăng từ 52 lên ít nhất 108. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết một đánh giá trên 62 quốc gia đã cho thấy một nửa trong số đó chỉ có năng lực cảnh báo cơ bản và 16% dưới mức cơ bản. Tình hình diễn ra tồi tệ nhất ở các quốc gia dễ bị tổn thương, xung đột và bạo lực.

"Cảnh báo sớm đồng nghĩa với hành động sớm. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là cảnh báo thế giới mà còn là trao quyền cho thế giới", Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo nói.

Trong những tháng qua, thế giới đã chứng kiến nhiều thảm họa liên quan thời tiết. Lũ lụt nghiêm trọng tàn phá các quốc gia như Pakistan, Nigeria và Hàn Quốc, trong khi cháy rừng, khô hạn ảnh hưởng đến nhiều khu vực rộng lớn ở Nam Âu, Mỹ.

Ngọc Ánh (Theo Al Jazeera, Reuters)