Hezbollah lần đầu tập kích Israel sau lệnh ngừng bắn Trung Đông

Lực lượng Hezbollah tuyên bố nối lại các đợt tập kích lãnh thổ Israel, cáo buộc nước này vi phạm lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran.

Nhóm vũ trang Hezbollah hôm nay cho biết mục tiêu trong loạt phóng rocket là khu định cư Manara tại Israel, gần biên giới với Lebanon.

"Đây là biện pháp đáp trả hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn của đối phương. Phản ứng này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi hành động gây hấn của Mỹ - Israel nhằm vào đất nước và người dân chúng tôi chấm dứt", thông báo có đoạn.

Đây là cuộc tập kích đầu tiên của Hezbollah nhằm vào Israel kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần vào hôm 8/4. Động thái diễn ra sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố tiến hành chiến dịch tấn công hiệp đồng quy mô lớn nhất nhằm vào Lebanon kể từ khi xung đột bùng phát với Hezbollah vào đầu tháng trước.

Thành viên nhóm vũ trang Hezbollah tại miền nam Lebanon hồi năm 2023. Ảnh: AP

Theo hãng thông tấn Reuters, ít nhất 5 cuộc không kích liên tiếp đã làm rung chuyển thủ đô Beirut của Lebanon vào chiều 8/4, tạo ra các cột khói bốc cao lên bầu trời. IDF tuyên bố đã nhắm mục tiêu hơn 100 trung tâm chỉ huy và cơ sở quân sự của Hezbollah tại Beirut, thung lũng Bekaa và miền nam Lebanon trong vòng 10 phút.

Cơ quan phòng vệ dân sự Lebanon nói rằng các cuộc tập kích đã khiến tổng cộng 254 người thiệt mạng và hơn 1.100 người bị thương trên khắp đất nước, trong đó thủ đô Beirut là nơi hứng chịu thiệt hại nặng nhất với 91 người chết.

Bộ Y tế Lebanon đưa ra con số thấp hơn là 182 người thiệt mạng, song cảnh báo đây chưa phải thống kê cuối cùng. Đây là ngày chết chóc nhất ở Lebanon từ đầu xung đột.

Lực lượng Hezbollah đã lên án điều mà họ gọi là "hành động gây hấn man rợ" của Israel, thêm rằng nhóm có quyền đáp trả.

"Chúng tôi được thông báo rằng mình là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn nên đã tuân thủ. Tuy nhiên, như thường lệ, Israel đã vi phạm thỏa thuận này và gây ra các vụ tàn sát trên khắp Lebanon", Ibrahim al-Moussawi, nghị sĩ cấp cao của Hezbollah tại quốc hội Lebanon, cho biết.

Khói bốc lên tại thủ đô Beirut của Lebanon sau cuộc tập kích của Israel hôm 8/4. Ảnh: AP

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, bên trung gian chủ chốt giữa Mỹ và Iran, trước đó cho biết lệnh ngừng bắn được áp dụng với cả Lebanon.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Lebanon không nằm trong thỏa thuận và IDF sẽ tiếp tục tập kích Hezbollah. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt và Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng cho biết Lebanon không phải là một phần trong thỏa thuận ngừng bắn.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ tung đòn đáp trả khiến Mỹ - Israel phải hối tiếc nếu các cuộc tấn công nhằm vào Lebanon không chấm dứt.

Israel và Hezbollah từng đạt được lệnh ngừng bắn vào năm 2024, song xung đột đã bùng phát trở lại sau khi nhóm vũ trang hôm 2/3 phóng rocket vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong ngày đầu chiến sự Trung Đông.

Vị trí biên giới giữa Israel và Lebanon. Đồ họa: RANE

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters)