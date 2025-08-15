Hezbollah cảnh báo nguy cơ nội chiến hủy diệt ở Lebanon

Thủ lĩnh Hezbollah phản đối kế hoạch giải giáp nhóm vũ trang, cảnh báo Lebanon sẽ chìm trong nội chiến và "không còn sự sống" nếu điều này xảy ra.

"Chính phủ sẽ phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi sự bùng nổ hay hủy diệt nội bộ ở Lebanon", thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem cho biết hôm nay, trong loạt thông điệp phản đối kế hoạch của chính phủ Lebanon nhằm giải giáp nhóm vũ trang này.

Ông Qassem khẳng định Hezbollah không có ý định từ bỏ các kho vũ khí, đồng thời cảnh báo đất nước Lebanon có thể rơi vào tình trạng nội chiến và "không còn sự sống" nếu chính phủ quyết tâm đối đầu với họ.

Ông lên án quyết định của chính phủ hôm 5/8 là "kế hoạch tước vũ khí của lực lượng kháng chiến", đề cập phong trào chống đối Israel. Ông cũng bày tỏ lo ngại kế hoạch giải giáp này sẽ mở đường cho những cuộc đàn áp nhắm vào thành viên Hezbollah.

Thủ lĩnh Naim Qassem phát biểu trên truyền hình Lebanon ngày 30/7. Ảnh: Reuters

Thủ lĩnh nhóm vũ trang cáo buộc nội các Lebanon đang thực hiện "mệnh lệnh từ Mỹ và Israel" bất chấp nguy cơ bất ổn nội bộ. Ông cảnh báo Hezbollah sẽ kêu gọi biểu tình trên diện rộng, thậm chí "có thể tiến đến lãnh sự quán Mỹ ở Lebanon".

Qassem chỉ trích kế hoạch của chính phủ Lebanon không tập trung vào mục tiêu chấm dứt hiện diện quân sự Israel trên lãnh thổ, mà nhằm tước đi quyền lực của Hezbollah. Ông kêu gọi Beirut cần chuẩn bị đối phó Tel Aviv thay vì thực thi kế hoạch "độc quyền vũ trang".

"Chúng tôi đã nhiều lần nhấn mạnh: Cần chấm dứt xung đột, đẩy Israel ra khỏi lãnh thổ Lebanon. Chỉ khi đó, chúng tôi mới sẵn sàng hợp tác với chính phủ về mọi mặt trong thảo luận an ninh quốc gia và an ninh chiến lược", thủ lĩnh Hezbollah cho hay.

Chính phủ Lebanon chưa lên tiếng về những phát biểu này.

Thủ tướng Nawaf Salam ngày 5/8 tuyên bố chính phủ Lebanon đã giao Bộ Quốc phòng lập kế hoạch "giới hạn toàn bộ vũ khí trong tay quân đội và lực lượng an ninh nhà nước, hoàn thành trước cuối năm nay". Quân đội Lebanon dự kiến trình kế hoạch triển khai vào cuối tháng để thảo luận và phê duyệt.

Bước đi nhằm thực thi thỏa thuận ngừng bắn với Israel hồi tháng 11/2024, giữa lúc Mỹ đang gia tăng sức ép với chính phủ Lebanon.

Hezbollah được thành lập đầu thập niên 1980 với sự hậu thuẫn của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, nhằm chiến đấu chống Israel. Không chỉ là tổ chức vũ trang, nhóm còn có ảnh hưởng lớn về xã hội, tôn giáo và chính trị trong cộng đồng Hồi giáo Shiite ở Lebanon. Cánh chính trị của Hezbollah cùng các đồng minh kiểm soát gần một nửa ghế trong quốc hội Lebanon và một số vị trí nội các.

Hezbollah từng được xem là phe phái có ảnh hưởng nhất tại Lebanon, nhiều lần bị chỉ trích tận dụng sức mạnh vũ trang để chi phối quyết sách trong nước. Tuy nhiên, uy tín lẫn sức mạnh của nhóm đã suy giảm sau cuộc xung đột với Israel.

Israel những tháng qua vẫn không kích vào lãnh thổ Lebanon dù đã có thỏa thuận ngừng bắn, cảnh báo sẽ tiếp tục cho đến khi Hezbollah bị tước vũ khí.

Cộng đồng quốc tế cũng gắn viện trợ cho Lebanon với tiến trình giải giáp Hezbollah. Tổng thống Joseph Aoun cuối tháng 7 nhấn mạnh Lebanon cam kết "loại bỏ vũ khí khỏi mọi nhóm vũ trang, bao gồm Hezbollah, và bàn giao cho quân đội". Ông cảnh báo đất nước đang đứng trước giai đoạn quyết định và "phải lựa chọn giữa sụp đổ hay ổn định".

Thanh Danh (Theo AFP, Reuters, Shafaq, LBC)