Hezbollah bị nghi nã rocket vào sở chỉ huy lực lượng LHQ

UNIFIL cho biết một rocket có khả năng do Hezbollah hoặc nhóm vũ trang đồng minh phóng đánh trúng sở chỉ huy của họ tại Naqoura.

"Một quả rocket lao trúng sở chỉ huy Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) ở Naqoura, làm cháy xưởng bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện cơ giới", UNIFIL ngày 29/10 thông báo.

UNIFIL cho biết quả đạn bay đến từ phía bắc sở chỉ huy của họ, có khả năng do Hezbollah hoặc nhóm vũ trang đồng minh phóng. "Chúng tôi nhắc nhở Hezbollah và mọi bên liên quan về nghĩa vụ trong đảm bảo an toàn, an ninh cho nhân viên và tài sản của LHQ", thông cáo của UNIFIL có đoạn.

UNIFIL không nói rõ bao nhiêu binh sĩ bị thương trong sự việc. Bộ Quốc phòng Áo nói rằng 8 binh sĩ nước này thuộc UNIFIL bị thương nhẹ.

Hezbollah chưa bình luận về thông tin trên.

Hiện trường vụ rocket rơi trúng sở chỉ huy UNIFIL tại Naqoura, Lebanon ngày 29/10. Ảnh: UNIFIL

Đây là lần đầu UNIFIL nghi ngờ Hezbollah chịu trách nhiệm trong một vụ tập kích nhằm vào cơ sở ở Lebanon. UNIFIL nhiều lần cáo buộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tấn công hoặc xâm phạm căn cứ sau khi giao tranh tăng nhiệt từ cuối tháng 9.

UNIFIL được thành lập năm 1978 để giám sát hoạt động rút quân của Israel sau khi nước này tiến đánh Lebanon để trả đũa một vụ tấn công của các tay súng Palestine.

Nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an LHQ, được thông qua tháng 8/2006, giao cho UNIFIL và quân đội Lebanon nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn giữa Hezbollah và Israel sau cuộc chiến kéo dài gần một tháng. UNIFIL có khoảng 10.000 quân do 48 nước đóng góp.

Vị trí thành phố Naqoura, Lebanon. Đồ họa: AFP

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Al Jazeera, ToI)