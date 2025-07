Hết tiền, vỡ mộng bỏ việc để du lịch khắp thế giới

Những cuộc vui với người lạ ở khắp thế giới nhanh chóng thành ác mộng với nữ du khách Mỹ khi hết tiền, không có việc làm, sức khỏe tinh thần đi xuống.

Cuối năm 2022, sau một năm sống chung, Christina Fang, người Mỹ, và bạn trai chia tay. Cuộc sống của Christina xoay quanh bạn trai, thậm chí, cô còn nhận công việc marketing ở Colorado để chuyển đến sống cùng nhau. Do đó, cuộc chia tay khiến cô hoàn toàn suy sụp.

Bị mắc kẹt trong một công việc không yêu thích, Christina biết mình cần một sự thay đổi nhưng cô không chắc phải làm thế nào. Ngay sau cuộc chia tay, Christina gọi điện cho người bạn thân Megan, giáo viên tiếng Anh ở Madrid. Họ từng mơ ước đi du lịch bụi cùng nhau nhưng chưa bao giờ tìm được thời điểm phù hợp.

Lần này, Megan được nghỉ hè còn Christina thì bất ngờ tự do. Vì vậy, cô tiết kiệm từng đồng, nghỉ việc và lên đường đến Madrid vào tháng 6/2023. Ban đầu, chuyến đi là tất cả những gì Christina mơ ước. Cô và Megan đã có khoảng thời gian tuyệt vời khám phá cùng nhau. Những tháng đầu tiên kỳ diệu như thể giấc mơ "Ăn, Cầu Nguyện, Yêu" của cô trở thành hiện thực.

Megan và Christina (phải) trong một chuyến du lịch hè. Ảnh: Christina Fang

Họ dành thời gian thưởng thức tapas (các món ăn nhẹ kiểu Tây Ban Nha) ở Madrid, đạp xe qua Copenhagen và đi bộ trên Đường của các Vị thần tại bờ biển Amalfi, Italy. Christina hiếm khi nghĩ về cuộc chia tay nhưng khi nghĩ đến, nỗi đau nhanh chóng bị chôn vùi bởi những khung cảnh ngoạn mục hay đĩa paella (cơm thập cẩm kiểu Tây Ban Nha) tiếp theo.

Sau châu Âu, họ đến châu Á, tham gia thiền cùng các nhà sư ở Thái Lan, lái xe máy qua những ngọn núi ở Việt Nam và nhảy múa với người lạ trong các câu lạc bộ đêm ở Nhật Bản. Cuối cùng, Megan trở lại châu Âu, còn Christina ở lại Đài Loan để sống cùng gia đình.

Cô ở lại thêm 6 tháng để chăm sóc bà nội bệnh nặng. Dù xuất phát từ mong muốn cá nhân được ở bên bà những ngày cuối đời, việc chăm sóc người bệnh khiến tinh thần của Christina đi xuống. Cuộc sống của cô chìm trong tã lót và sự tuyệt vọng.

Vào tháng 2 năm 2024, Christina rời Đài Loan, sẵn sàng kết thúc hành trình ở nước ngoài và mua vé máy bay từ Bangkok đến Chicago. Cô muốn kết thúc hành trình du lịch nước ngoài tại Koh Phangan - hòn đảo nhỏ ở Thái Lan - để thăm bạn rồi sẽ trở về nhà tại Mỹ.

Tuy nhiên, khi đến đảo, Christina như lạc vào một cơn lốc vui chơi. Mỗi ngày, cô gặp gỡ những người du lịch bụi trên bãi biển, bơi trên biển và viết lách ở các quán cà phê. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy tự do, tự tin và vui vẻ. Christina đắm mình trong những buổi ca hát, thưởng thức xôi xoài và nhảy múa trong rừng. Sau đó, cô bay về nhà chỉ để đóng gói đồ đạc và chuyển lại Koh Phangan.

Christina trong một chuyến du lịch năm 2023. Ảnh: Christina Fang

Dù vậy, niềm vui không kéo dài lâu khi tiền nhanh chóng cạn kiệt. Christina nhận các công việc lặt vặt như kiểm tra phiếu bầu cho Associated Press và thậm chí làm diễn viên quần chúng cho "The White Lotus". Cô cố gắng trở thành một nhà văn du lịch tự do để tự nuôi sống bản thân nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Chẳng bao lâu, cô cảm thấy kiệt sức và dành nhiều thời gian xem Netflix hơn là ra bãi biển.

Khi thu nhập giảm, sức khỏe tinh thần của Christina cũng đi xuống. Cô cảm thấy mình thất bại, không thể đạt được ước mơ lớn lao khi sống ở nước ngoài. Đến mùa thu, cô rơi vào trầm cảm, trầm trọng hơn khi nhìn thấy khách du lịch thư giãn trong kỳ nghỉ mơ ước của họ. Christina như cái bóng của chính mình khi mới đến.

Đến mùa đông, cô cuối cùng chấp nhận rằng cuộc phiêu lưu đã kết thúc. Vào đêm Giáng sinh năm 2024, Christina đáp xuống sân bay quốc tế O’Hare, nơi bố mẹ cô đón cô về để tận hưởng một đêm ấm cúng chơi board game và hát karaoke. Việc trở về nhà mang lại sự chữa lành cho Christina sau 18 tháng đầy biến động.

Cô tái kết nối với gia đình, kết bạn trên khắp thế giới và tìm thấy một cảm giác độc lập mới. Trở về nhà là một cú sốc văn hóa nhưng nó cho cô không gian để xử lý mọi thứ đã trải qua. Đôi lúc, Christina cảm thấy xấu hổ vì trở về nhưng khi sức khỏe tinh thần cải thiện, cô nhận ra đó là lựa chọn tốt nhất.

Cô tìm được một công việc ổn định, xây dựng lại mạng lưới hỗ trợ từ những mối quan hệ cũ và mới, đồng thời tạo ra một thói quen kết hợp mọi thứ cô học được như thiền, viết lách, nhảy múa và tập yoga.

Ở nhà, Christina tìm thấy niềm vui trong sự thoải mái của cuộc sống hàng ngày khi đi dạo với bố mẹ, picnic cùng bạn thân và viết lách mỗi ngày. Christina sẽ không bao giờ ngừng du lịch nhưng thay vì liên tục di chuyển, giờ đây cô thực hiện những chuyến đi ngắn hơn.

"Thật tuyệt khi tận hưởng mỗi điểm đến mà không phải chịu áp lực của guồng quay hàng ngày", cô nói. Từng chút một, cô đang đối mặt với nỗi đau mà cô từng cố gắng chạy trốn.

Hoài Anh (Theo Business Insider)