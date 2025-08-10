Hết năm, tôi sẽ ly hôn chồng

Gần đây, tôi suy nghĩ nhiều về định hướng công việc cũng như cuộc sống mà chưa tìm được lối thoát.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chăm lo học tập, cũng tốt nghiệp đại học mức khá. Trước đây dù có hơi ít nói nhưng tôi không đến mức tự ti, lo lắng vô cớ như bây giờ. Lúc mang thai đến khi sinh, tôi biết chồng không chung thủy nên dần dần trở nên lầm lì, ít nói và hay cáu gắt với chồng hơn. Thêm nữa, chúng tôi ở nhờ nhà em chồng nên gần như bị phụ thuộc nhiều về kinh tế. Những áp lực bủa vây khiến tôi bị trầm cảm, rối loạn lo âu.

Hết năm tôi dự định sẽ đưa con về bên ngoại và ly hôn chồng. Nhưng tôi lo lắng với tình trạng sức khỏe và tinh thần hiện tại, con sẽ bị ảnh hưởng tính cách về sau này. Còn cho con ở với bố tính tình nóng nảy, hay quát tháo, tôi cũng không thấy yên tâm.

Gần đây, tôi đi làm lại ngành dịch vụ, công việc vừa sale vừa chăm sóc khách hàng. Có đồng nghiệp bằng tuổi vào trước tôi, rất được lòng mọi người và làm được việc. Tôi cảm giác mình đang bị bắt nạt nơi công sở vì hiền và yếu đuối quá. Việc tranh giành khách hàng diễn ra thường xuyên. Tôi cảm thấy áp lực doanh số, thêm bất lực trước đồng nghiệp xấu tính. Sắp hết thời gian thử việc, tôi phân vân nên ở lại làm tiếp hay sẽ nghỉ việc. Mong được độc giả chia sẻ.

Thùy Dung