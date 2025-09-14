Hết mù sau 20 năm nhờ cấy răng vào mắt

CanadaBrent Chapman, 34 tuổi, bị mù hơn 20 năm, đã nhìn thấy trở lại nhờ ca phẫu thuật cấy răng của mình vào mắt, hồi đầu tháng 9.

Chapman, sống tại Vancouver, mất thị lực năm 13 tuổi do hội chứng Stevens-Johnson, một phản ứng dị ứng cực kỳ hiếm gặp với thuốc Ibuprofen (thuốc hạ sốt, giảm đau, và chống viêm). Suốt hai thập kỷ, anh tìm kiếm nhiều phương pháp điều trị nhưng không thành công.

Năm 2025, anh tìm đến Greg Moloney, chuyên gia nhãn khoa tại Bệnh viện Mount Saint Joseph. Bác sĩ đề nghị áp dụng một thủ thuật y khoa hiếm gặp có tên Osteo-Odonto-Keratoprosthesis (OOKP), hay "cấy răng trong mắt".

Brent Chapman, ở Canada hồi phục thị lực 5/10 sau khi phẫu thuật mắt đầu tháng 9/2025. Ảnh: abc7NY/Youtube

Trong phẫu thuật, bác sĩ nhổ một chiếc răng của bệnh nhân, làm phẳng, khoan lỗ ở giữa để lắp thấu kính nhân tạo. Mảnh răng chứa thấu kính sau đó được cấy vào mắt, cho phép bệnh nhân nhìn xuyên qua. Theo bác sĩ Moloney, việc dùng răng của chính bệnh nhân giúp giảm nguy cơ cơ thể đào thải bộ phận cấy ghép.

Phương pháp này ra đời từ những năm 1960, được thực hiện trên vài trăm người toàn thế giới. "Lúc đầu, tôi nghĩ thủ thuật này nghe như phim khoa học viễn tưởng", Chapman nói.

Kết quả vượt ngoài mong đợi. Tỉnh dậy sau phẫu thuật đầu tháng 9, Chapman đã có thể nhìn thấy bàn tay mình. Sau hồi phục, thị lực mắt phải của anh đạt 5/10.

Chapman kể lại khoảnh khắc xúc động khi lần đầu nhìn thấy khuôn mặt bác sĩ Moloney. "Tôi đã không thực sự giao tiếp bằng mắt với ai trong suốt 20 năm qua", anh nói rồi bật khóc.

Minh Phương (Theo People)