Hết cận thị sau 8 năm bỏ kính

Trung QuốcSau hơn một thập kỷ sống phụ thuộc vào kính cận, Wang Jie, 33 tuổi, ở Vũ Hán, bất ngờ được bác sĩ kết luận thị lực gần như bình thường.

Wang bắt đầu đeo kính từ năm lớp 6, khi được bố mẹ đưa đi khám vì nhìn không rõ chữ trên bảng. Lúc đó, anh được chẩn đoán cận khoảng một độ, sau nhiều năm tăng dần lên gần 4 độ. "Tôi đã thay ba cặp kính, nhưng độ cận vẫn tiếp tục tăng", anh kể.

8 năm trước, vì thấy đeo kính khó chịu, anh quyết định bỏ. Gần đây, anh nhận ra mắt mình sáng hơn, có thể đọc chữ nhỏ và nhìn xa mà không cần hỗ trợ. Khi đi khám lại, bác sĩ cho biết anh chỉ cận 0,25 độ ở mắt phải và 0,5 độ ở mắt trái, mức gần như bình thường ở người trưởng thành.

Bác sĩ Tang Lanlan, giám đốc khoa Mắt Bệnh viện số 3 Vũ Hán, người trực tiếp khám cho Wang nói đây là tình trạng khá phổ biến. Theo bà, việc nhìn gần trong thời gian dài khiến cơ mi, bộ phận điều tiết của mắt, bị căng cứng và không thể thư giãn hoàn toàn.

Khi đo thị lực trong trạng thái này, kết quả thường cao hơn thực tế, dẫn đến chẩn đoán sai là cận thị. Hiện tượng này được gọi là "giả cận thị" hoặc "cận do điều tiết".

Ảnh minh họa: AI

Bác sĩ Tang cho biết khi Wang còn nhỏ, cậu không được đo khúc xạ sau khi giãn đồng tử, bước quan trọng giúp loại bỏ ảnh hưởng điều tiết của mắt trước khi xác định chính xác độ cận.

"Vì bỏ qua khâu này, nhiều trẻ bị chẩn đoán quá mức và phải đeo kính sai độ trong thời gian dài", bà nói.

Theo bác sĩ, từ khoảng năm 2005, các bệnh viện lớn ở Trung Quốc đã áp dụng phương pháp đo khúc xạ giãn đồng tử, song nhiều cửa hàng kính hoặc phòng khám nhỏ vẫn chưa thực hiện.

"Thực tế, rất nhiều người trẻ có độ cận thực thấp hơn nhiều so với kết quả đo thông thường. Hiện tượng này đặc biệt phổ biến ở nhóm dưới 25 tuổi", bà Tang nói thêm.

Nhật Minh (Theo News China)