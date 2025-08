Hermès thu về 8 tỷ Euro trong nửa đầu năm

Tập đoàn Hermès International ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 8 tỷ Euro trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 8% theo tỷ giá hối đoái không đổi và 7% theo tỷ giá hiện hành so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 30/7, lợi nhuận hoạt động định kỳ của hãng đạt 3,327 tỷ Euro, chiếm 41,4% tổng doanh thu – biên lợi nhuận cao hàng đầu ngành hàng xa xỉ. Lợi nhuận ròng đạt 2,246 tỷ Euro. Sau điều chỉnh các khoản đóng góp đặc biệt tại Pháp, con số này tăng lên 2,5 tỷ Euro, tăng 6% so với cùng kỳ 2024. Dòng tiền hoạt động đạt 2,3 tỷ Euro, nâng tổng tiền mặt ròng của tập đoàn lên 10,7 tỷ Euro.

Các món đồ thời trang của Hermès luôn được giới mộ điệu yêu thích nhờ sự sang trọng, đẳng cấp. Ảnh: Hermès

"Kết quả nửa đầu năm phản ánh sức mạnh của mô hình Hermès trên toàn cầu", Giám đốc điều hành Axel Dumas nhận định. Ông khẳng định Hermès sẽ tiếp tục đầu tư, tuyển dụng và đào tạo nhằm duy trì đà phát triển dài hạn.

Tất cả khu vực địa lý đều ghi nhận tăng trưởng. Tại Nhật Bản, doanh thu tăng 16% nhờ sự gắn bó của khách hàng và mạng lưới phân phối ổn định. Thị trường Mỹ tăng 12% bất chấp bối cảnh vĩ mô biến động. Châu Âu (không bao gồm Pháp) tăng 13%, trong khi doanh thu tại Pháp tăng 9%. Các khu vực khác chủ yếu Trung Đông tăng 17%.

Các cửa hàng của tập đoàn đều báo cáo mức tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm. Ảnh: Hermès

Ở mảng sản phẩm, đồ da và yên ngựa tiếp tục là thế mạnh, tăng 12%. Ngành hàng thời trang may sẵn và phụ kiện tăng 6%, trong khi lụa - dệt may tăng 4%. Trang sức và đồ gia dụng ghi nhận mức tăng 10%, nhờ các bộ sưu tập ra mắt tại Salone del Mobile (Italy). Hai ngành hàng còn non trẻ - nước hoa và đồng hồ - lần lượt giảm 4% và 8% do thay đổi chu kỳ sản phẩm, nhưng Hermès vẫn giữ kế hoạch đầu tư và mở rộng năng lực sản xuất.

Những chiếc túi da được làm thủ công từ Hermès luôn được người hâm mộ thời trang khắp nơi trên thế giới "săn lùng". Ảnh: Hermès

Trong 6 tháng, Hermès đầu tư 316 triệuEuro vào hoạt động, gồm xây dựng xưởng mới tại L’Isle‑d’Espagnac và mở rộng năng lực tại Charleville‑Mézières, Couzeix, cũng như nhà máy đồng hồ Le Noirmont tại Thụy Sĩ.

Tập đoàn cũng tăng thêm hơn 500 việc làm, trong đó 300 tại Pháp, nâng tổng nhân sự toàn cầu lên 25.697 người. Mỗi nhân viên được thưởng 4.500 Euro cho thành quả năm 2024. Tỷ lệ lao động khuyết tật tại Pháp đạt 7,9%.

Thương hiệu tiếp tục đầu tư vào các xưởng sản xuất trong tương lai. Ảnh: Hermès

Theo đại diện Hermès, trong bối cảnh địa chính trị và kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn, tập đoàn vẫn giữ vững định hướng phát triển bền vững. Chủ đề năm nay - "Thiết kế dưới mọi góc độ" tiếp tục khẳng định triết lý sáng tạo đi cùng tay nghề thủ công là cốt lõi trong mỗi sản phẩm của Hermès.

Hải My