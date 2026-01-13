Hermès sắp khai trương cửa hàng tại Hà Nội

Hà NộiCửa hàng mới của thương hiệu thời trang Pháp dự kiến khai trương trong tháng 1, tại số 24 Tràng Thi.

Cửa hàng Hermès gần Nhà hát Lớn và các công trình kiến trúc mang dấu ấn lịch sử của Thủ đô. Đại diện hãng tại Việt Nam cho biết, Hermès lựa chọn phố Tràng Tiền, tuyến phố gắn với đời sống văn hóa, thương mại lâu đời của Hà Nội nhằm gắn kết hình ảnh thương hiệu với không gian mang tính di sản. Đây cũng là khu vực tập trung nhiều thương hiệu cao cấp và thường được các nhãn hàng quốc tế lựa chọn khi gia nhập hoặc mở rộng thị trường.

Cửa hàng Hermès mới tọa lạc tại vị trí đắc địa ở trung tâm thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hermès

Hiện mặt tiền công trình thu hút sự chú ý với tấm hoarding board (rào chắn công trình) nghệ thuật do Hermès hợp tác cùng nghệ sĩ Việt Nam Tuýp Trần thực hiện. Tác phẩm kết hợp các biểu tượng quen thuộc của Hermès với những chi tiết gợi nhắc đến văn hóa Hà Nội như ban công gốm, chậu cây hay hình ảnh lấy cảm hứng từ truyền thuyết trả gươm.

Tấm hoarding board phía trước cửa hàng là một tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Hermès

Đại diện Hermès Việt Nam cho biết vị trí trung tâm địa chỉ số 24 Tràng Tiền còn gắn với con số mang ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử hình thành của thương hiệu.

Năm 1880, Charles-Émile Hermès chuyển xưởng sản xuất yên cương của gia đình về số 24 Faubourg Saint-Honoré, Paris, Pháp. Địa chỉ gắn liền với quá trình phát triển của Hermès trong hơn một thế kỷ và hiện vẫn là trụ sở mang tính biểu tượng của thương hiệu.

Theo thời gian, số 24 Faubourg Saint-Honoré không chỉ là một địa chỉ kinh doanh mà trở thành biểu trưng cho triết lý thủ công, sự chính xác và tính bền vững - những giá trị cốt lõi của Hermès. Con số "24" vì vậy thường xuất hiện trong các dấu mốc quan trọng của thương hiệu tại nhiều thị trường.

Địa chỉ 24 Faubourg Saint-Honoré của Hermès ở Paris trở thành một địa danh huyền thoại, nơi nhiều du khách tới thủ đô nước Pháp đều muốn ghé chân. Ảnh: Hermès

Tại Việt Nam, Hermès được phân phối chính hãng bởi Công ty Quốc tế Tam Sơn.

